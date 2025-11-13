Belén Esteban habla de su regreso a TVE en 'Top Chef' con la línea roja del sueldo que va a obtener

Ya es oficial, Belén Esteban regresará a Televisión Española tras su corta experiencia con 'La familia de la tele' en La 1 para ponerse manos a la obra entre estrellas y fogones. 'No somos nadie' ha arrancado su emisión este jueves haciéndose eco del fichaje de su compañera en 'Top Chef: famosos y dulces', el nuevo talent de repostería que llegará a la cadena pública en 2026. Y la televisiva no ha dudado en sincerarse sobre cómo afronta esta nueva aventura.

"Estoy muy contenta. Tengo que decir que lo sé desde hace tiempo, pero ya hasta que ayer no salió la nota de prensa de TVE...", ha comenzado confesando la de Paracuellos sobre su silencio respecto al proyecto después de que María Patiño anunciase a bombo y platillo frente a la gran pantalla de plató que su compañera regresará a TVE meses después de su experimento fallido en las tardes.

Belén Esteban se pronuncia sobre el gran reto que afronta con su regreso a TVE: "No tiene nada que ver con lo que he hecho anteriormente"

Aunque juró y perjuró durante la segunda temporada de 'Ni que fuéramos' que "no iba a cocinar más", Belén Esteban probará suerte en el nuevo formato producido por RTVE en colaboración con Boxfish, dando rienda suelta a sus dotes en un registro aún desconocido para ella en la cocina. "Estoy muy contenta, es otro registro completamente en contra lo que voy a hacer. A ver, yo sé cocinar comida de casa, pero al ser diabética nunca he cocinado dulces", ha explicado.

Belén habla de su fichaje en "Top Chef".

La Patrona SÍ va a cocinar más.#NoSomos13N pic.twitter.com/opeBc6SN9h — TEN TV (@TENtv) November 13, 2025

A su vez, ha aclarado ante la insistencia de Kiko Matamoros por qué considera 'Top Chef: famosos y dulces' un terreno profesional en el que apenas tiene experiencia. "Me refiero a que es diferente a lo que he hecho, pero voy a intentar dar todo de mí, pero no tiene nada que ver con las cosas que he hecho anteriormente de trabajo", ha explicado la compañera de María Patiño.

Y es que, si nos remontamos al historial televisivo de Belén Esteban más allá de 'Sálvame' y su nueva etapa en TEN, los únicos realities en los que ha participado han sido 'Más que baile' (2010) y 'Gran Hermano VIP' (2015), en ambas ocasiones consiguiendo el título de ganadora. Pero ninguno se asemeja al mundo de la repostería y la cocina que tendrá que explorar en el nuevo talent culinario que prepara RTVE.

A su vez, la colaboradora de 'No somos nadie' no ha evitado pronunciarse sobre su impresión inicial al descubrir algunos de los rostros con los que compartirá cocina. "Yo tengo que conocer a todos porque no me quiero adelantar, pero voy con muchas ganas de conocer a todos mis compañeros. Hay gente que conozco en persona", ha señalado la televisiva.

Belén Esteban encabeza el casting de 'Top Chef: famosos y dulces' con estrellas como Eva Isanta (La que se avecina), Antonio Resines, Mariano Peña (Aída), la cantante Natalia Rodríguez, el creador de contenido Tote Fernández, Samantha Ballentines (Drag Race España) y Roi Méndez (OT 2017), Marina Castaño, Alejandro Vergara (La Promesa), Ivanna Rodríguez y Desirée Vila.

Donde ha trazado una línea roja antes de regresar a una cocina improvisada este jueves en el plató de 'No somos nadie' ha sido en los detalles económicos tras su regreso a TVE. "Yo de dinero no hablo", ha sentenciado Belén Esteban. "Seguro que eres de las mejores pagadas del plantel, junto a Antonio Resines", ha asegurado Marta Riesco de fondo.