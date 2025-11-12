Belén Esteban no se muerde la lengua ante los que critican a Rosalía por cantar en español: "Señora, sobra"

Rosalía se ha convertido en el tema de conversación por excelencia durante la última semana tras el lanzamiento de 'Lux', su cuarto álbum de estudio que ofrece una singular exploración de la fe y la espiritualidad con letras en más de diez idiomas, incluyendo, como era de esperar, el catalán. Sin embargo, el guiño de la intérprete a su tierra no ha sido plato de buen gusto para todos y Belén Esteban no ha dudado en sacar la cara por ella.

'No somos nadie' se hacía eco este miércoles de algunas de las críticas que la intérprete de 'Berghain' ha recibido en los últimos días por su aclamado trabajo discográfico, que acumula una puntuación de 97 sobre 100 en Metacritic tras 13 reseñas de expertos. Y el espacio de TEN se ha centrado en el ataque que la cantante ha recibido por parte de la periodista Juliana Canet.

Belén Esteban se revuelve contra quiénes critican a Rosalía por "humillar a los catalanes" cantando en español: "Cataluña es España"

Desde el programa 'Que no surti d'aquí' en Cataluña Radio, la influencer catalana ha cargado contra Rosalía por su colaboración con la Escolanía de Montserrat en uno de los temas del álbum, concretamente 'Magnolias', donde se puede escuchar al coro infantil cantar en español, algo que la periodista ha calificado como "una falta de respeto" y una "humillación para los catalanes", enfureciendo de lleno a Belén Esteban.

⚡ Belén Esteban envía un mensaje a Juliana Canet tras sus declaraciones sobre Rosalía:



“Cataluña es España, personas como tú sobran.” 😳💥



🔥 Todos los detalles en TEN y Canal Quickie#NoSomos11N



👉🏻https://t.co/mlNnx79w7h pic.twitter.com/5A357HJhrr — Canal Quickie (@CanalQuickie) November 11, 2025

Y es que, la colaboradora de 'No somos nadie', que asistió a la exclusiva listening party de la cantante en Barcelona, no ha dudado en defender a la artista y su uso tanto del español como del catalán. "¿No podemos estar orgullosos? Pero me jode mucho, porque siempre hay que poner un pero", ha sentenciado visiblemente molesta la tertuliana, lanzando un claro recado a la influencer: "Señora, Cataluña es España".

Un comentario que no ha sentado demasiado bien desde la sala de control del magacín de TEN. "Bueno, bueno, bueno, bueno… Eso tendríamos que discutirlo", le advertía David Valldeperas, director del programa. "Bueno, bueno, ¡no!", insistía Belén Esteban, negándose a suavizar su tono contra Canet y aplaudiendo la iniciativa de la catalana de aunar tantos idiomas en su último trabajo.

"Se puede ser independentista y alabar a Rosalía", comentaba a continuación María Patiño para frenar la tensión entre su colaboradora estrella y el director de 'No somos nadie'. Finalmente, la de Paracuellos volvía a dirigirse a la periodista catalana reprendiéndole por su actitud ante el aplaudido disco de la artista. "Mira chica, alégrate. Personas como tú sobran", ha sentenciado ante cámara la televisiva.