Así fue el comentado regreso de María Patiño y Belén Esteban a Mediaset gracias a 'Los 40 Music Awards'

Este viernes, 7 de noviembre, el Roig Arena de Valencia acogió una nueva gala de Los 40 Music Awards, que contó con multitud de rostros conocidos de la música y la televisión. Entre ellos se encontraban María Patiño y Belén Esteban, quienes, además, entregaron varias estatuillas.

Este supuso el regreso de las colaboradoras de 'No somos nadie' a Mediaset, ya que la gala se pudo ver en directo por Divinity, uno de los canales del grupo de comunicación italiano. Y, como cabía esperar, no defraudaron. "Los 40 nos ha mandado un guion pero, con todos nuestros respetos, no lo vamos a hacer", empezó advirtiendo Belén Esteban nada más pisar el escenario.

"Somos dos mujeres cincuentonas, independientes, madres y orgullosas de todo lo que tenemos", añadió la de Paracuellos, muy feliz de esta oportunidad. Por su parte, María Patiño, aprovechó la ocasión para mandar un mensaje a los valencianos ante su reacción por la catástrofe de la DANA: "Gracias a la música que me ha permitido soñar y a Valencia, que me ha permitido creer en la humanidad".

Este breve regreso de Belén Esteban y María Patiño a Mediaset fue uno de los momentos más comentados de la noche en las redes sociales. Cabe recordar que, desde que Telecinco se deshizo de 'Sálvame', en junio de 2023, la cadena les cerró las puertas tanto a ellas como a la gran mayoría de los colaboradores del programa que tantos éxitos les dio.

Belén Esteban + María Patiño y Danny Ocean + Kapo, el crossover que no esperabas ✨ #LOS40MusicAwardsSantander pic.twitter.com/WWWxpvK0wp — LOS40 (@Los40) November 7, 2025

La audiencia aplaude el 'regreso' de Belén Esteban y María Patiño a Mediaset

La presentadora y la colaboradora de 'No somos nadie' entregaron varios premios, entre ellos a Danny Ocean y a Nil Moliner. Algo que celebraron los usuarios de las redes sociales, quienes se alegraron de ver a ambas sobre el mismo escenario que artistas de la talla de Rosalía, Aitana o Ed Sheeran.

"Belén Esteban y María Patiño volviendo a Mediaset por cinco minutos", escribía una tuitera, mientras que otra ponía: "La manera en la que en Los 40 Music Awards Belén Esteban y María Patiño han aprovechado que estaban en Mediaset después de 2 años para ser maravillosas. Me imagino las caras de reventados en la cadena".

la manera en la que hoy en los #LOS40MusicAwardsSantander Belén Esteban y María Patiño han aprovechado que estaban apareciendo en Mediaset después de 2 años para ser maravillosas.



Me imagino las caras de reventados en la cadena, CHILLO pic.twitter.com/qa6W0tmXeH — Salvamista ✨ (@elfrikidelatv_) November 8, 2025

belén esteban y maria patiño volviendo a mediaset por cinco minutos pic.twitter.com/Lkt8Fnnxud — la yoli arenas 🎹 (@terratsofista) November 8, 2025

El programa "No somos nadie" de TEN representado en #LOS40MusicAwardsSantander bravo por Maria Patiño y Belen Esteban 👏👏 pic.twitter.com/pRfMew9bKP — Ver audiencias 📊 (@veraudiencias) November 7, 2025

No se qué me hace más gracia: si Belén Esteban sudando de todo el guión o si la vergüenza que está pasando María Patiño al lado de Belén #LOS40MusicAwardsSantander pic.twitter.com/BDCykaqgVL — Kike 🟦 (@kykepayan_97) November 7, 2025

BELEN ESTEBAN Y MARIA PATIÑO ESTO CADA VEZ ES MAS BUENO — Arantxa (@araann__19) November 7, 2025

el q haya visto a peldanyos, ed sheeran, aitana, plex, omar montes, belén esteban, maría patiño y mucha más gente en la misma habitación es MUY LOCO — ola (@soofiiaagomezz) November 7, 2025