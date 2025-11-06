Belén Esteban y María Patiño vuelven por sorpresa a esta emisión en Mediaset dos años después

Han pasado más de dos años desde la cancelación de 'Sálvame' y por ende desde que muchos de sus rostros fueran vetados por Telecinco hasta el punto de que ni se les podía nombrar ni aparecer en pantalla. Algo que ha ido cambiando en los últimos meses y que se confirmará este viernes con lo que va a pasar con Belén Esteban y María Patiño.

Hace unos meses, Belén Esteban protagonizó un momento muy viral al explotar contra Mediaset en el photocall del concierto de Lola Índigo al escuchar al equipo de 'Socialité' decir como no podían grabarla. "¿Hemos matado a alguien, hemos robado o hecho algo malo? Entonces, ¿quién da la orden de no grabarnos? Porque creo que hemos dado 14 años de nuestra vida. Qué injusto. Vosotros no tenéis la culpa", preguntaba.

"Qué injusto que os hayan prohibido que me grabéis a mí, he dado 14 años de mi vida, que he ganado mucho dinero pero más han ganado ellos, Telecinco y la productora. Me parece tan feo", añadió entonces Belén Esteban.

Desde entonces han cambiado muchas cosas. Por ejemplo, la vuelta de Lydia Lozano a Telecinco como colaboradora de 'De Viernes' y por otro como Belén Esteban no dudó en decir que estaría abierta a volver a la cadena como colaboradora incluso del programa de Ana Rosa Quintana.

Por ahora eso parece lejano. Pero lo que si está claro es que tanto Belén Esteban como María Patiño volverán a la pantalla de uno de los canales de Mediaset pues ambas forman parte de las invitadas de Los 40 Music Awards y entregarán alguno de los galardones de esta ceremonia de premios que emitirá Divinity en directo. Así, la presentadora y la colaboradora de 'No somos nadie' volverán a Mediaset después de dos años de vetos y ataques.

María Patiño y Belén Esteban, invitadas a Los 40 Music Awards

El evento musical más esperado del año, LOS40 Music Awards Santander 2025, llega a Divinity este viernes con una importante novedad: la celebración de la 20ª edición de estos premios, los más importantes de la música en España que reconocen el talento y labor de los intérpretes, compositores y grupos más exitosos del momento, tendrá lugar en Valencia por primera vez en su historia.

El Roig Arena, recinto vanguardista ubicado en el corazón de la capital del Turia e inaugurado el pasado septiembre, será el privilegiado escenario de esta emblemática cita musical que el canal femenino de Mediaset España retransmitirá en directo el viernes 7 de noviembre a las 20:30 horas y en la que se otorgarán 30 galardones englobados en tres categorías: España, Internacional y Global Latina. Además, Cuatro ofrecerá en simulcast el espectacular arranque de LOS40 Music Awards Santander 2025.

Grandes voces del panorama musical actual, como Rosalía -que presentará por primera vez en directo ‘Lux’, su cuarto álbum de estudio-, Ed Sheeran, Aitana, Morat, Rels B, Feid, Dani Martín, Pablo Alborán, Nicky Jam, Mora, Beéle, Emilia, Myles Smith, Dani Fernández, Nil Moliner, Luck Ra, Danny Ocean, Kapo, Alleh & Yorghaki y De La Rose formarán parte del cartel artístico de este evento, donde desplegarán su talento en actuaciones que combinarán emoción, energía y una puesta en escena espectacular. Cada uno de ellos aportará su estilo único e inconfundible a una noche que celebra la diversidad y la riqueza de la música en español e internacional.

El locutor, presentador y DJ Tony Aguilar, con un Ondas y un Antena de Oro en su palmarés, lidera junto a Cristina Boscá y Dani Moreno ‘El Gallo’ la presentación de esta gala, que contará con el equipo de locutores de LOS40 de todo el mundo y la participación de conocidas personalidades de la moda, el deporte, la interpretación o la televisión y de destacados creadores de contenido.

Estrellas indiscutibles del pop en español como Feid -con siete nominaciones en su haber- seguido por Aitana, Lola Índigo y Dani Fernández -con seis nominaciones cada uno-, parten como favoritos en la vigésima edición de estos premios que, en esta ocasión, brindan su apoyo y buscan devolver la ilusión a los valencianos.