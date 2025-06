Belén Esteban estalla contra Mediaset por prohibir a 'Socialité' grabarle en una alfombra roja: "Qué injusto"

Belén Esteban ha sido una de las grandes invitadas VIP al concierto que Lola Índigo ofrece este sábado 14 de junio sobre el escenario Riyadh Air Metropolitano de Madrid con su gira La Bruja, la Niña y El Dragón. Y la colaboradora de 'La familia de la tele' ha sido la protagonista inesperada del photocall.

Belén Esteban se encontraba en plena alfombra roja cuando se ha dirigido directamente a los periodistas absolutamente indignada. "Quiero que me graben todos. ¿Dónde están mis compañeros de 'Socialité'? ¿Me podéis dar una explicación de por qué no nos grabáis?", ha empezado diciendo la televisiva denunciando a Mediaset por la directriz que había recibido el equipo de 'Socialité' de no grabar a los rostros de 'Sálvame'.

"¿Hemos matado a alguien, hemos robado o hecho algo malo? Entonces, ¿quién da la orden de no grabarnos? Porque creo que hemos dado 14 años de nuestra vida. Qué injusto. Vosotros no tenéis la culpa. No voy contigo ni contra ti. Me da pena decir esto, pero quiero que lo grabe la gente", ha espetado al resto de prensa congregada en el photocall del evento.

"Qué injusto que os hayan prohibido que me grabéis a mí, he dado 14 años de mi vida, que he ganado mucho dinero pero más han ganado ellos, Telecinco y la productora. Me parece tan feo. Quiero que lo grabéis. Grabarlo. Lo siento por vosotros, no tengo nada en contra de vosotros os lo juro. Perdonarme", se ha justificado Belén Esteban ante su estallido, recibiendo sonoros aplausos de los periodistas.

"Es tan feo que digáis que no me grabáis. Te pido perdón a ti y tus compañeros, porque no tienes la culpa. ¡Qué hemos hecho los de 'Sálvame'! He ganado mucho dinero, pero ellos han ganado tres o cuatro veces más que yo. Os doy un aplauso a mis compañeros que no os dejan grabar y quiero que todo el mundo aplauda. Me parece muy mal y te voy a dar un beso, porque no tenéis la culpa", ha sentenciando el actual rostro de 'La familia de la tele' acercándose al equipo de 'Socialité' y fundiéndose en un brazo.