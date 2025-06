Ana Rosa Quintana habla en exclusiva de la cancelación de 'La Familia de la Tele' en TVE: "Su sitio era Mediaset"

La periodista y presentadora madrileña Ana Rosa Quintana ha sido distinguida como "Mejor creadora de opinión" en la tercera edición de los Premios Maga de Magas, organizados por el vertical de El Español. Este galardón reconoce su influencia y capacidad para articular ideas y posicionamientos que alimentan el debate público a través de su programa y sus columnas.

En esta ceremonia ha estado presente El Televisero y hemos podido hablar en exclusiva con la presentadora de Mediaset sobre este galardón y sobre la actualidad televisiva que la rodea. Entre otros temas, Ana Rosa Quintana se pronuncia en exclusiva en esta entrevista sobre Pedro Sánchez y la situación política del PSOE, así como hipotetiza sobre la primera petición y pregunta que le haría en 'El Programa de Ana Rosa', en caso de acudir.

Además, le preguntamos por su reacción a la información publicada sobre la cancelación de 'La Familia de la Tele', y hace asimismo balance sobre la presente temporada de su programa matinal y analiza 'Tardear', el programa que dejó en la tarde en manos de Frank Blanco y Verónica Dulanto. ¿Hasta cuándo veremos a Ana Rosa Quintana en televisión?

Lo primero, enhorabuena por estar en los premios Maga de Magas y por ser una premiada. ¿Cuál sería el primer hechizo de Ana Rosa?

Hombre, yo metería a Sánchez en un Falcon lo llevaría lejos. ¿Dónde? Me da igual, fuera de aquí.

Ha salido hoy el bombazo y ha dado una rueda de prensa. ¿Qué te esperabas de esta rueda de prensa?

Yo no me esperaba nada. No me esperaba nada. Bueno, le he visto como victimista, pero no se mueve de su sitio. Él es el que ha nombrado a los dos secretarios del partido, primero a uno y luego al otro. Fue él el que repescó a Ábalos y con los tres se fue en el Peugeot. 'No me he dado cuenta, no sé nada', dice. Es una mentira más.

Si mañana le tuvieras en 'El programa a Ana Rosa', ¿cuál sería la primera pregunta que le harías?

"Está tardando usted en dimitir".

Pero no es una pregunta.

Pues le diría: "Dimita primero y luego seguimos hablando".

¿Qué crees que te diría él?

Pues que va a aguantar hasta el 2027, no va a poder. Esto es nada más que el pico de todo lo que hay ahí en el submundo.

Estaremos muy atentos estos días a 'El programa Ana Rosa', pero ¿qué sientes al ser una premiada en unos premios de periodismo y literatura?

Bueno, sobre todo, a mí me dan el premio por creadora de opinión, pues para mí es un orgullo porque mira que he hecho de todo y he hecho programas y llevo muchos años en la profesión, llevo 20 años en este programa, y que me consideren que soy una persona que tengo una opinión personal... Luego dicen influyente... No influimos nada porque si no ya Pedro Sánchez no estaría, pero bueno, es un orgullo. Somos periodistas. Al final, tú estás para contar las cosas y esperas que las cosas que tú cuentas calen en las personas.

Bueno, hemos conocido también que este verano vas a tener un descansito, no va a haber 'El programa Ana Rosa'. ¿Ha sido decisión tuya o de la cadena?

Porque 'El programa de Ana Rosa' sin Ana Rosa tampoco tiene mucho sentido. Se repite la estructura del año pasado. Está Ana Terradillos hasta las 10:30h y luego está 'Vamos a ver'.

Entonces, ¿vuelves sí o sí en septiembre?

Vuelvo en septiembre.

Aunque, tal y como están las cosas, espérate que, como hace dos años, no tengas que seguir trabajando...

Ya será de colaboradora, porque ya está ocupado el sitio.

¿Hasta cuándo te vamos a ver en televisión?

Pues no lo sé. No lo sé. Esto es día a día. Antes pensaba que era muy pronto, luego he estado malita y he dicho qué aburrimiento sin ir a la tele todos los días. Estoy contenta, mientras esté contenta estaré. Tampoco me voy a quedar ahí con el andador.

¿Cómo lo estás viviendo desde que volviste a la mañana con 'El programa Ana Rosa? ¿Cómo ha sido esta vuelta?

Pues que he vuelto a mi sitio. Nunca me tenía que haber ido. Me fui porque se lo debía a la cadena y no me arrepiento, era el momento, la cadena me necesitaba en ese horario y del mismo modo la cadena me dijo: "¿quieres volver? Lo que tú quieras", y tengo todo el apoyo y me siento muy contenta. Me da mucha pena haber dejado a los de 'Tardear' porque también es un grupo muy divertido.

¿Cómo estás viendo 'Tardear'?

Pues mira, yo les veo que van poco a poco encontrando su sitio, es que ha sido repentino. De repente, dos presentadores que ya habían estado 'Fiesta', pero que no habían llevado un programa de tanta intensidad todos los días y están saliendo fenomenal, teniendo en cuenta la competencia tan tremenda que hay por la tarde.

Justo esta semana, otra de las noticias es la próxima cancelación de 'La familia de la tele' y se está tomando la decisión de cuándo acabará. ¿Cómo valoras tú esta trayectoria de ellos, que ha sido súper breve, en la cadena pública?

Pues mira, a mí me da pena por la gente que trabaja en el programa, que han sido compañeros míos, por los redactores y por toda la gente. Lo que pasa es que muchas veces hay cadenas que tienen una historia y un público determinado y a lo mejor para ellos su sitio era más en Mediaset y a lo mejor en La 1... Yo no tenía ninguna idea preconcebida de qué iba a pasar. De hecho, estábamos preocupados.

¿Por el tema audiencia?

Claro, estábamos preocupados porque era una competencia... que los conocemos y son gente de mucho talento. Pero bueno, es que la tele es así. Hoy estás, mañana no estás, mañana estás en otro sitio.