'No somos nadie' provoca aplausos por su insólito arranque en TEN este miércoles: "Ellos son televisión"

María Patiño y sus compañeros de 'No somos nadie' han arrancado la emisión de este miércoles, 5 de noviembre desde un escenario poco habitual: en directo desde el Palacio Real de Madrid. Con motivo de la publicación de las memorias de Juan Carlos I, el espacio de TEN ha dado un giro a su fórmula habitual ganándose un aluvión de aplausos por parte de los espectadores más fieles del magacín en redes.

"Me encuentro, a mis espaldas, en un lugar histórico, en un lugar lleno de secretos. Nada más y nada menos que el Palacio Real de Madrid", ha comenzado explicando la presentadora del espacio de Quickie nada más iniciar la emisión mientras sujetando un paraguas para protegerse de la lluvia en el centro de la capital. Ha sido entonces cuando el plano se ha abierto para mostrar la mesa improvisada de colaboradores en plena calle.

'No somos nadie' se desplaza hasta el Palacio Real de Madrid para hablar sobre las memorias de Juan Carlos I

Con el patio del Palacio Real de fondo, 'No somos nadie' ha creado un improvisado set con tan solo tres sillas plegables en las que se encontraban Kiko Matamoros y David Insua para diseccionar las polémicas confesiones del rey emérito en sus memorias recién publicadas, que han acaparado el foco de los titulares este miércoles. Una inesperada escena que ha generado un aluvión de reacciones entre los espectadores.

Y es que, desde hace unas semanas, los seguidores habituales del formato han advertido en más de una ocasión en redes la necesidad de un cambio en la estructura del espacio de TEN, apostar por más misiones en el exterior y recuperar el dinamismo que tanto caracterizaba a 'Ni que fuéramos' o 'Tentáculos'. Y parece que este miércoles han cumplido los deseos de muchos de sus fans.

"¿Pero qué fantasía es esta? Pongo el programa y me los encuentro en directo en medio de la calle", ha escrito un usuario en X comentando la imagen de 'No somos nadie' frente la emblemática localización de la capital. "Ellos son el momento, ellos son televisión", ha escrito otra espectadora del magacín en la plataforma aplaudiendo la iniciativa.

