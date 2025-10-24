'No somos nadie' destapa la elevada oferta que Andy habría rechazado para sentarse en 'De Viernes'

Con el drama de Andy y Lucas ocupando el centro de la polémica estos días, el inicio de la carrera en solitario de Andy Morales ha quedado en un segundo plano junto a la publicación de su primer single. Sin embargo, Marta Riesco ha avanzado este viernes en exclusiva desde 'No somos nadie' la fecha de estreno de su primer tema y la oferta que ha rechazado para presentarlo en televisión.

Como la colaboradora del espacio de TEN ha adelantado este viernes, el primer single en solitario de Andy llegará bajo el título de 'Marioneta' el próximo lunes 10 de noviembre, una fecha significativa teniendo en cuenta que es cuando se cumple un mes desde el último concierto del dúo, en el que celebraron su despedida en una escena cargada de tensión cuyo contexto saldría a la luz semanas más tarde.

Marta Riesco anuncia la entrevista de Andy Morales en 'No somos nadie' y el lanzamiento de su música

"Le ofrecían una buena pasta para ir a 'De viernes', pero Andy ha declinado la oferta porque a él donde le gustaría presentar su single es en 'El Hormiguero', y todo parece indicar que así será", ha destapado Marta Riesco en 'No somos nadie', asegurando que el gaditano ha preferido dejar a un lado su aparición en el espacio de Telecinco, donde muy probablemente tendría que pronunciarse sobre los motivos de su enfrentamiento con Lucas y la supuesta agresión.

Sin embargo, la reportera del espacio de TEN advierte que, ya sea en 'El Hormiguero' o en otro espacio, el cantante no piensa rehuir de aclarar la situación con el que ha sido su compañero de dúo durante más de dos décadas. "No se va a esconder de absolutamente nada, que va a hablar de todo lo que ha pasado", ha aclarado Riesco ante sus compañeros de programa-

"Toda esa semana estará en Madrid atendiendo a los medios de comunicación, uno por uno, incluido nuestro programa", ha adelantado la periodista, anunciando que Andy Morales atenderá a 'No somos nadie' durante la semana de estreno de su proyecto en solitario. Por lo que habrá que esperar al anuncio oficial del gaditano para confirmar sus paradas promocionales y su negativa final a sentarse en 'De viernes' para hablar sobre las tensiones del dúo.