Toñi Moreno paraliza 'No somos nadie' ante su polémica con Belén Esteban y entona el mea culpa

Toñi Moreno ha decidido zanjar de una vez por todas su enfrentamiento con Belén Esteban irrumpiendo en la emisión de 'No somos nadie' este viernes. La presentadora de Canal Sur ha querido solucionar sus diferencias con la de Paracuellos a través del espacio de TEN con el fin de disculparse por todo el revuelo derivado de la aparición de Jesulín de Ubrique en su programa.

Con la colaboradora estrella en plató, Carlota Corredera no ha dudado en ahondar en el asunto tras varias semanas de acusaciones cruzadas. Y es que, mientras que Belén cargó contra la andaluza por el comentario que hizo sobre la relación del torero con "todos sus hijos", la presentadora de 'Gente Maravillosa' se ha mantenido firme en que jamás dijo eso.

Hasta este viernes, cuando la conductora de 'No somos nadie' ha llamado en directo a Toñi Moreno para escuchar su versión de lo ocurrido. "Le he pedido disculpas a Belén porque yo al principio estaba convencida de que no había dicho 'todos tus hijos', por lo que no entendía el mosqueo de Belén", ha comenzado reconociendo la comunicadora de Canal Sur, admitiendo su error.

Toñi Moreno pide disculpas a Belén Esteban en 'No somos nadie' tras su polémica con Jesulín: "Me equivoqué"

"Pero yo me equivoqué. Yo ya le he dicho a Belén que tiene razón, que no debería haber dicho la palabra 'todos'. No pasa nada, está todo arreglado ya. Por mi parte, todo está guay", ha continuado explicando la presentadora. Y es que, tras la directa llamada de atención de Belén Esteban, la presentadora se desentendió de la polémica asegurando que "no tenía razón", echando por tierra su queja.

"Es verdad que dije 'todos' y entiendo que es un tema sensible para ti", ha insistido Toñi Moreno al teléfono, lamentando como lo que pretendía ser un comentario positivo para su amigo y expareja se ha convertido en una polémica. "Lo único que quería era decir una cosa bonita y, al final, se volvió en mi contra", ha reconocido la conductora de 'Hoy en día'.

Y Belén Esteban no ha dudado en advertirle que todo el entorno del torero "le ha mentido" sobre la supuesta relación cercana que tiene con su hija. "Es verdad que no era cierto", ha recalcado Moreno de nuevo. "Lo que más me ha gustado es que haya reconocido que le mintieron, pensaba que no lo iba a decir", ha terminado señalando Belén Esteban una vez la andaluza ha finalizado su intervención en el programa.