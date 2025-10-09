Belén Esteban eleva su cruzada con Toñi Moreno en 'No somos nadie' tras su entrevista a Jesulín en Canal Sur

Belén Esteban le ha declarado la guerra a Toñi Moreno. La entrevista que la presentadora le hizo a Jesulín de Ubrique en su programa de Canal Sur, 'Gente maravillosa', hizo explotar a la colaboradora, quien acusaba a la andaluza de querer "lavar la imagen" del torero en lo respecta a su papel como padre.

"¿Cuántas veces has visto tú a Jesulín jugar con su hija? Entiendo que sea muy buen padre, que lo es con los niños de Andalucía, pero que sea la última vez que tú digas que has visto a Jesús con sus hijos jugado, porque con una no ha jugado nunca", espetó una indignada Belén Esteban. Unas declaraciones sobre las que ha sido preguntada Toñi Moreno durante su presencia en un photocall.

Según la presentadora, "es una 'Belenada'. Ya sabéis cómo es, es muy lista". Aunque empatizaba con ella, ya que el tema de su hija es "su punto y cuando le tocan ese punto, estalla". Pese a esto, ha reconocido que, aunque no cree que la colaboradora tanga razón, no se lo va a hacer entender. "No soy nada incisiva. Cada una tiene su estilo y ahí no parte pera, ella va…", aseguraba la gaditana.

La reacción de Belén Esteban a las palabras de Toñi Moreno

Este miércoles, 8 de octubre, en 'No somos nadie' han analizado las declaraciones de Toñi Moreno. Y, como cabía esperar, Belén Esteban no se ha mordido la lengua a la hora de contestarla: "Tú no tienes una conversación con esa persona, le haces una pregunta impertinente que a ti no te importa. Conversación no hubo ninguna". La tertuliana se refería a una pregunta sobre su padre, Jesulín de Ubrique, que Toñi le hizo a su hija Andrea en la peluquería de Zamorano, motivo por el cual, ella estaba tan enfadada con la periodista.

"Te digo una cosa Toñi: hablamos por teléfono y yo te dije lo que pasó. Claro que no entiendo muchas cosas, yo no quiero malos rollos contigo, pero a mí no se me hubiese ocurrido hacer eso con tu hija", le reprochó la de Paracuellos. E insistía en que su enfadado no es porque sea amiga de su expareja: "No quiero que digas que estoy enfadada contigo por ser amiga de Jesús y María José, porque yo te juro que eso es mentira".

Además, confirmaba las palabras de Toñi Moreno de que dos de sus mejores amigos eran también amigos de Belén: "Tenemos dos grandes amigos en común, íntimos míos y tuyos, y más gente conocida". "En Telecinco hemos tenido una relación siempre extraordinaria, pero cuando me entero de esto, me enfado", añadía, dolida.

Volviendo a la entrevista a Jesulín en Canal Sur, Belén Esteban insistía en que "lo de jugar con sus hijos, no es verdad. Hemos tenido conversaciones de este tema cuando estabas en Telecinco y tú las entendías, porque lo sabe todo el mundo". "Te tengo cariño, me he considerado muy amiga tuya, ahora me considero amiga… Estoy enfadada, no te voy a engañar", sentenciaba la colaboradora de 'No somos nadie'.