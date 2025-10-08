'No somos nadie' anuncia un cambio radical en su horario de emisión en TEN esta semana por esta explicación

El último giro en el caso de Mario Biondo después de que la Audiencia Nacional de Madrid haya decretado que la muerte del que fuera marido de Raquel Sánchez Silva pudiera no haber sido accidental está generando un gran revuelo. Uno de los programas que se está volcando con la noticia es 'No somos nadie'.

Cabe recordar que el que fuera cámara de 'Supervivientes' falleció en 2013 y entonces se dijo que había sido un suicidio. Sin embargo, su familia siempre ha defendido que se trató de un homicidio y ahora la Audiencia Nacional de Madrid parece haberse sumado a ese posible supuesto.

El interés del caso de Mario Biondo fue tal que Netflix lanzó una docuserie en 2023 con el título 'Las últimas horas de Mario Biondo'. Y ahora 'No somos nadie' ha decidido programar un especial del programa de María Patiño el próximo jueves alargando de forma excepcional su duración.

Así, tal y como ha avanzado María Patiño, 'No somos nadie' se alargará este jueves 9 de octubre hasta las 21:00 horas. "Por el interés que todos ustedes están mostrando, este jueves, que habrá una rueda de prensa que hace la familia, este programa va a estar hasta las 21:00h", explicaba la presentadora.

Y es que según la presentadora "hay muchas cosas que analizar, contar y parece ser que se está cerrando el círculo". Además, 'No somos nadie' cuenta con testimonios exclusivos que pueden dar un vuelco a todo lo que se ha dicho hasta ahora del caso. "Me encantaría escuchar a Raquel, realmente. A estas alturas, yo ya hablaría", comentaba Patiño.

Uno de los testimonios clave con los que cuenta 'No somos nadie' es el de Andrea, el hermano de Mario Biondo, con el que ha podido hablar Marta Riesco en exclusiva. "Primer paso para la justicia que Mario merece. Estamos muy felices de la noticia que ha llegado de España después de diez años. Finalmente, también España ha reconocido el homicidio. Mario merece justicia", aseveraba Andrea.

Asimismo, al preguntarle por Raquel Sánchez Silva, Andrea recuerda lo poco preocupada que notaron en su momento a la mujer de su hermano. "Conocimos la noticia a través de Raquel. Me llamó primero a mí, diciendo que quería hablar con mi madre. El tono de voz no me parecía el de una persona afectada, preocupada sí, pero no sonaba a algo tan grave",