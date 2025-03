Toñi Moreno habla sobre la polémica de Ana Rosa en unos términos que muy pocos han verbalizado

Hace unos días Ana Rosa Quintana provocaba un gran revuelo en redes sociales tras pedir que pusieran subtítulos a Montoya en un vídeo de 'Supervivientes'. "Por favor, poned subtítulos. Es que no se entiende nada", aseguró la periodista. Unas palabras, consideradas como un ataque al acento andaluz, que han tenido respuesta por parte de una andaluza de bandera, Toñi Moreno.

La presentadora del matinal de Canal Sur 'Hoy en día', reconoce que, aunque a numerosos compañeros de profesión les ha ocurrido, ella nunca ha tenido que escuchar eso de "castellanízate". O, lo que es lo mismo, suavizar su acento andaluz en televisión. "También es verdad que mi acento no es especialmente marcado. Nací en Cataluña y viví allí hasta los ocho años, ya luego me mudé a Andalucía y me siento andaluza. Luego también he vivido en Madrid mucho tiempo", explica la periodista gaditana en declaraciones a 'El Plural'.

Toñi Moreno se puso al frente de 'Entre Todos' en Televisión Española, en agosto de 2023, justo después de presentar en Canal Sur 'Tiene arreglo'. En ese momento, según ha confesado, recibió críticas por haber suavizado su acento para salir en la televisión nacional. Según reconoce, "no lo hago de manera consciente, sino que musicalmente me voy con el oído. Era un programa de llamadas y si entraba un gallego, terminaba hablando con acento gallego. Cuando hablo con mi madre o mis hermanas me 'sanluqueñizo' porque somos de Sanlúcar".

Toñi Moreno no entiende la 'persecución' al acento andaluz

Aunque, según ella, eso es algo que le "ha pasado de toda la vida". La periodista nació en El Prat de Llobregat, donde era "la andaluza", mientras que cuando iba a Sanlúcar, era "la catalana". Sin embargo, el refrán dice que 'no se es de donde se nace, sino de donde se pace', y Toñi Moreno se siente andaluza de corazón. "Creo que el acento andaluz es muy bonito, musicalmente muy agradable", defiende.

Por ello, no entiende esa 'persecución': "Existe un mayor estigma, pero lo estamos combatiendo a fuerza de demostrar todo lo contrario. En muchas series hemos visto que estaba asociado a profesiones menos nobles, como la chacha o el señor que cuidaba el cortijo, y el catalán era el conde, el señor de la industria". Pero cree que "las nuevas generaciones estamos luchando" contra esa estigmatización.

De hecho, pone de ejemplo a numerosos rostros de la televisión que conducen programas de éxito: "Ahí está Broncano con un acento jienense maravilloso o Roberto Leal que tiene un acento de Alcalá de Guadaira estupendo". "Los primeros que estamos luchando contra esto somos los propios andaluces que hemos estado muy acomplejados en muchos momentos y creo que ya no tenemos ningún complejo".

Sobre las palabras de Ana Rosa Quintana, Toñi Moreno cree que fue una mala manera de expresarse: "Yo creo que lo que dijo es que no lo entendía no porque fuera andaluz, sino porque hablaba muy rápido, y eso te puede pasar con un gallego o un catalán. Yo no me sentí ofendida ni aludida". Pese a esto, considera que la tendencia que se tiene a utilizar expresiones como "ponedle subtítulos", hay "cosas que tenemos que ir quitando". "Hay frases hechas que a lo mejor te juegan una mala pasada", sentencia.