Toñi Moreno pide cortar su programa en Canal Sur por lo ocurrido entre dos invitadas en directo

Toñi Moreno ha vivido este viernes 14 de marzo un momento de máxima tensión en su programa de Canal Sur por el fuerte temperamento de dos de sus invitadas. La presentadora conectó en 'Hoy en día' con dos madres enfrentadas por un presunto historial de acoso que involucra a sus dos hijos. Lo que no sabía es que las dos protagonistas iban a acabar entre gritos e insultos, obligando a la andaluza a cancelar la conexión.

'Hoy en día' se hacía eco este viernes de la complicada historia de Dolores, que lleva más de seis meses aguantando los supuestos acosos y amenazas que recibe su hijo con TDAH y disforia de género de 13 años en las aulas. Decidida a denunciar públicamente a los acosadores de su primogénito, la vecina del Puerto de Santamaría se sinceró con el espacio de Canal Sur.

Toñi Moreno tiene que parar el enganche de dos madres en directo: "Habéis entrado al trapo"

Dolores explicó que su hijo recibe insultos a diario como "travesti de mierda", "maricón" o "tu familia no te quiere" así como "si fueses niña serías muy puta". Sin embargo, Toñi Moreno conectó a continuación con Patricia, la madre del presunto acosador, que se defendió de todas las acusaciones asegurando que es el hijo de Dolores quién la está amenazando e insultando.

Toñi Moreno en 'Hoy en día'

Patricia aseguró haber recibido frases del menor como "que se quiere follar a todo el mundo", además de agresiones y amenazas que chocan de lleno con la versión de Dolores. En un momento de tensión, cuando ambas se encontraron frente a frente en 'Hoy en día', la presentadora se vio obligada a cortar la escena de inmediato. "Por favor, por favor, por favor… Yo acabo de llegar a esto, y vosotras habéis normalizado el hablar en estos términos, pero son palabras impropias de niños de 13 años", advirtió la andaluza.

"En algo estamos fallando, todas, y yo también. Habéis entrado al trapo de esto, en lugar de coger a vuestros hijos y llegar a un acuerdo con cada uno de ellos", resolvió Toñi Moreno, horrorizada por la violenta estampa que había inundado su espacio de Canal Sur. Sin embargo, ambas madres hicieron oídos sordos a la advertencia de la presentadora y continuaron con su ojeriza.

"Un espectáculo bochornoso"

Fue entonces cuando la comunicadora dio un golpe en la mesa para resolver el problema de raíz. "Madre del amor hermoso… Voy a cortar esto. Tenéis que parar las dos", sentenció la periodista, lamentando la desagradable estampa. "Aquí no vamos a llegar a nada… Me gustaría arrancaros un compromiso a las dos aquí para tener la sensación de que esto ha servido para algo, aparte de un espectáculo bochornoso", añadió Moreno.

"Y que cuando vuestros hijos vean esto, porque esto ellos lo verán, no sientan vergüenza de esta situación. Pero tenéis que poner de vuestra parte y no estáis dando un ejemplo", continuó señalando Toñi Moreno antes de despedir a las madres, reprendiendo de lleno su falta de respeto con el programa. "Para mí el tiempo en este programa es oro. Hay mucha gente en Andalucía que tiene muchísimos problemas y yo le estoy dando tiempo a esto, y es para que sirva para algo, para que no les pase a otros y para buscar una solución a un problema", terminó sentenciando la comunicadora con gesto serio.