'Tardear' se planta ante sus audiencias y activa una medida para remontar con ayuda de Toñi Moreno

Con la marcha de Ana Rosa Quintana a la mañana, 'Tardear' ha arrancado una nueva etapa en manos Frank Blanco y Verónica Dulanto, pero lo ha hecho con mal pie. El dato de audiencia del primer programa fue muy bajo con un 8,2% y menos de 700 mil espectadores de media.

Son registros que se vienen dando con regularidad desde antes de que se fuera Ana Rosa. De hecho, enero fue el peor mes histórico para el infoshow con un 8,9% de share. Sin embargo, en el programa han decidido tomárselo con mucho humor y en ello ha colaborado Kike Quintana.

El sobrinísimo ha realizado su sección Fila Zero, pero en este caso On Tour, con la misión de echarse a las calles y pedir puerta por puerta que sintonicen 'Tardear'. "Tenías un encargo que nosotros te hicimos, que era subir la audiencia del programa y ayer bajó la audiencia del programa", le ha recriminado en primer lugar Frank Blanco, en alusión a ese 8,2%.

"Es que ayer esto era el carnaval, era como Hotel Glam. Hoy habéis hecho de esto Informe semanal, pero ayer... Claro, es que vamos de un extremo a otro y luego tiene que venir el sobrino a arreglar el desaguisado entre vosotros (Frank y Verónica y el pelanas ese (Juan Serrano, director de Contenidos)", ha exclamado Kike.

Tras un cruce de zascas, Kike ha dado paso al vídeo que recogía su tour por las provincias de Cádiz y Málaga para reconquistar a la audiencia "provincia por provincia". "Me he echado a las calles con mi amigo Carlitos y estamos intentado reflotar esto. Yo no solo no sé si voy a poder, pero lo vamos a intentar", ha ironizado.

"Tiempos sombríos se ciernen sobre nuestro reino, los enemigos acechan y quieren arrebatarnos la audiencia, pero los Reyes Católicos están de vuelta y la reconquista ha comenzado", comenzaba la voz en off de la pieza, en la que Kike y Carlos se acercaban a un grupo de mujeres que confesaban ver Antena 3. El sobrino de Ana Rosa les ha demandado que se cambien a 'Tardear', pero no las ha convencido. "No coacciones eh", le ha reprendido Verónica Dulanto.

Pero con coacciones o sin coacciones, lo cierto es que el resultado no ha sido el esperado y eso ha llevado a Kike Quintana a tomar una medida más desesperada: "Como he visto que no conseguía que nos viera nadie, le he pedido ayuda a una profesional, a la reina de las mañanas de Canal Sur". Es decir, a Toñi Moreno.

Kike y Carlos se han reunido en Málaga con la comunicadora andaluza para que les diera consejos sobre cómo reflotar 'Tardear' y captar espectadores. "Por la tarde lo tenéis jodido porque Juan y Medio lleva quince años siendo líder aquí", les ha dicho Toñi con franqueza.

No obstante, para echarles una mano, Toñi Moreno, con megáfono en mano, ha ido por las calles de la capital de la Costa del Sol pidiendo audiencia: "Malagueños y malagueñas, pido un poco de caridad cristiana. Vienen unos pobres hombres pidiendo audiencia".

Después de ver esos vídeos sobre la misión de Kike y Carlos, Frank Blanco le ha espetado que no sabe muy bien si lo de ir disfrazado de rey va a funcionar para llamar la atención del público. "Yo creo que así no vamos a captar espectadores", ha lamentado el presentador.

"Yo tengo que hacer mi parte, que es reconquistar desde la calle. Y tú desde el plató, pero de momento tú no estás cumpliendo con tu parte", le ha contraatacado Kike. "Lo que no sé es si esta sección tuya tiene sentido en el nuevo 'Tardear'", le ha arreado Frank. "Pues es lo único que tiene sentido porque es Fila Zero como la audiencia que estamos haciendo", ha soltado sin rubor. "No tengas mal fario, mañana mejor", le ha frenado Verónica Dulanto.