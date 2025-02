Adiós a Bertín Osborne: Obligado a despedirse de su programa en Canal Sur por este motivo de fuerza

Este viernes, 14 de febrero, Bertín Osborne anunciaba su despedida de 'El show de Bertín', el programa que presenta en Canal Sur. Lo ha hecho días después de que Antena 3 le anunciase como uno de los concursantes de la duodécima edición de 'Tu cara me suena', lo que le obliga a abandonar por una temporada su programa.

"Chicos, un momento de seriedad. Os tengo que contar algo, ¿vale? Y aprovecho y se lo cuento también al público", pedía el cantante y presentador a sus compañeros de 'El show de Bertín', antes de anunciar que "me voy del programa. Voy a hacer un paréntesis en mi vida televisiva". Ante la cara de sorpresa de los presentes, Bertín Osborne explicó que se trata de un adiós temporal: "Voy a dejar este programa una temporadita. Volveré después, pero el programa sigue".

Bertín Osborne será concursante de 'Tu cara me suena'

De esta forma, tranquilizaba a la audiencia de Canal Sur, aclarando que en las próximas semanas dirá quién será el encargado de sustituirle al frente del programa. Sin entrar en detalles, el presentador explicaba que "yo me voy a hacer otra cosa, no puedo contar más. Pero que sepáis que, dentro de cuatro o cinco semanas, ya me despido oficialmente hasta un tiempecito, unos tres meses".

Así, Bertín Osborne anunciaba su abandono temporal al 'El show de Bertín'. El programa lleva emitiéndose la noche de los viernes desde su segunda temporada, estrenada el 17 de septiembre de 2021. Aunque 'Tu cara me suena’ es grabado, con esta maniobra Canal Sur trataría de evitar que el presentador coincidiese en pantalla y en la misma franja con Bertín como concursante del talent de imitaciones de Antena 3, que también se emite la noche de los viernes.

Además de Bertín Osborne, la duodécima edición de 'Tu cara me suena' contará con los siguientes nombres conocidos como participantes. Ana Guerra, Yenesi, Goyo Jiménez, Melani García, Manu Baqueiro, Gisela, Mikel Herzog Jr., y Esperanza Grasia lucharán por convertirse en el mejor imitador del país.