Pedro Ruiz destapa ahora lo ocurrido con Bertín Osborne en TVE: "Amenazaron al equipo"

Sin él saberlo, Bertín Osborne estuvo a punto de provocar la cancelación de 'La noche abierta', el programa que presentó Pedro Ruiz en TVE entre 1997 y 2004. Así lo desveló el propio escritor este viernes, 25 de octubre, en 'El show de Bertín', donde acudió como invitado.

Según reveló Pedro Ruiz, este se empeñó en invitar al cantante, que no caía demasiado bien a algunos de los ejecutivos de Torrespaña, y eso a punto estuvo de impedir la continuidad del programa. Ambos presentadores se reencontraron en el programa de Canal Sur tras tiempo sin coincidir en un plató. "Unas veces no he podido, otras no me dejaban, otras no te dejaban… En fin, la libertad", empezó diciendo el invitado nada más comenzar la entrevista.

Pedro Ruiz desvela la censura de TVE con Bertín Osborne

Poco después no dudó en recordar aquel episodio que ocurrió hace dos décadas en TVE. "Yo invité a Bertín a venir a 'La noche abierta' y, por lo visto, algún jefe de allí no quería que viniera", explicó el comunicador. La oposición del ente público fue tal que incluso "amenazaron al equipo con cancelar el programa". Todo aquello llegó a oídos del cantante, que se inventó una excusa para faltar a la cita y, de este modo, evitar la cancelación.

"Bertín se enteró y, para quitarme de aquel problema, me llamó diciendo que estaba enfermo. Quería evitar que lo invitara porque se había acabado el programa", explicó Pedro Ruiz en el espacio de la cadena autonómica andaluza. Él, se negó a ceder ante las exigencias de la empresa: "Le dije que viniera a hacer el programa y que si al día siguiente me lo quitaban, yo daría una rueda de prensa porque no habrían prohibido el programa por un terrorista sino por ti". Finalmente, recuerda, "hicimos el programa". Aunque para ello tuviera que rebelarse ante lo que consideraba un intento de censura.