El hachazo de Alba Carrillo a Bertín Osborne desde TVE dándole donde más duele por su deuda con Hacienda

Si algo caracteriza a Alba Carrillo es el hecho de no tener pelos en la lengua a la hora de dar su opinión sobre diversos temas. Y lo ha vuelto a hacer este sábado 28 de junio en 'D Corazón'. El motivo ha sido la publicación de la lista de morosos de Hacienda en la que aparecen famosos de todos los ámbitos que deben más de 600.000 euros al fisco.

Bertín Osborne, Isabel Pantoja, Paz Vega, Arda Turán y Mario Conde son los personajes públicos que más dinero deben a Hacienda. Este último tiene 3,8 millones pendientes en el último ejercicio del año 2024. Sobre ello han hablado este sábado en el programa de crónica social de La 1. De todos los colaboradores, ha sido Alba Carrillo la más dura con todos estos morosos.

"Pero qué poca vergüenza, ¡gente con patrimonio no puede tener ni un céntimo de deuda!", comenzó criticando la tertuliana. "Esto es para todos. Me parece vergonzoso", añadió, mostrándose especialmente dura con Isabel Pantoja: "Es que no tendría que haber llegado nunca ahí".

El demoledor dardo de Alba Carrillo a Bertín Osborne

Alberto Guzmán explicó que el responsable de la deuda de la tonadillera sería su promotor. Y que en los próximos meses tratará de solventar su deuda vendiendo su finca de Cantora. Pese a esto, Alba Carrillo insistía en sus críticas hacia la madre de Kiko Rivera: "A todos, es una falta de vergüenza, que a la gente le quitan 800 euros de nóminas enanas para pagar los servicios sociales. Es vergonzoso que gente pública haga esto".

Ante las bromas de sus compañeros sobre ir a un concierto de La Pantoja, la exmodelo se mostró rotunda: "Ni muerta pago a alguien que no haya pagado a Hacienda. No debemos pagar a actrices ni en la televisión pública ni a nadie que no pague a Hacienda". Antes de finalizar su alegato, lanzó un dardo directísimo a Bertín Osborne: "¡Qué pague a Hacienda, que eso también es ser español!".