Lo que Alba Carrillo pronuncia de su futuro en TVE tras cerrar 'La familia de la tele': "Si gana el PP me iré a la calle"

Cada vez que Alba Carrillo habla, sube el pan. Y lo ha vuelto a hacer, en esta ocasión, en una entrevista concedida a Àngels Barceló en el programa 'Hoy por Hoy' de la Cadena SER. Entre otras cosas, ha hablado sobre la importancia de pronunciarse políticamente y las consecuencias que puede tener esto en un mundo como el de la televisión.

"Hay gente con miedo a perder contratos. Las empresas quieren gente aburrida y sin criterio. Luego hay grandes excepciones, pero lo que tienes que ser es aburrida y calladita", lamenta la colaboradora televisiva, que actualmente trabaja en TVE. De hecho, reconoce que ella era una de las que antes tenía miedo a pronunciarse políticamente, incluso que llegó a tener dos relaciones de larga duración con personas ideológicamente opuestas a ella.

El primero fue Fonsi Nieto, el padre de su hijo Lucas, y después se casó con el tenista Feliciano López, con el que acabó como el 'rosario de la aurora'. "Por juventud, pues no me significaba tanto de ninguna manera y no daba mi opinión en general. Y entonces claro, siempre está bien llevar a una chica guapa que sea discreta", asegura Alba Carrillo ante los micrófonos de la SER. Sin embargo, con el paso del tiempo, fue entendiendo la importancia de dar su opinión.

Alba Carrillo sobre Feliciano López: "Era tan facha que ni con polvos se volvió rojo"

Respecto a su relación con el tenista, la exmodelo reconoce que "éramos dos mundos totalmente diferentes. Eso estaba abocado al fracaso desde el día uno. No entiendo por qué hice eso. No te puedes enamorar de un facha. Mira si era facha que ni con polvos se volvió rojo. Es que hay fachas polvorientos. Para un momento loco, si no me habla de nada, sí, pero no podría compartir mi vida con una persona que no comparta mi ideología".

🤣 "Mira si era facha que ni con polvos se volvió rojo"



📻 Alba Carrillo se sincera en #HoyPorHoy sobre Feliciano Lópezhttps://t.co/6YV8wM8Tzb — Hoy por Hoy (@HoyPorHoy) June 25, 2025

Sobre todo cuando hay que criar a un hijo: "En la vida tienes que llegar a consensos y no te quiero decir para criar un hijo. Hay ciertas ideas que no, que yo lo de coger al niño y llevarle a los toros como que no". Precisamente con Feliciano tuvo muchas discusiones también por sus amistades, ya que, según reconoce Alba, "yo solo tengo amigos gays. Solo tengo dos heteros".

Alba Carrillo tampoco tiene pelos en la lengua a la hora de hablar de su futuro en TVE debido a su ideología política. "Yo creo que si gana el PP me iré a la calle. Siempre lo digo, que me quedan aquí [en TVE] como mucho dos años. Lo tengo clarísimo", confiesa a Àngels Barceló. Pero tiene claro que no por eso va a dejar de decir lo que piensa: "Es que no puedo, esto es algo que va conmigo y creo que hay que hacerlo así".

🗣️ Alba Carrillo: "Han aprendido a verme que yo soy como soy, pero es verdad que es algo en extinción"



"Si gana el PP yo creo que me iré a la calle, pero no por eso voy a cambiar mi manera de pensar. Va conmigo"



"He vivido la evolución en mis carnes, puedo hablar de este tema" pic.twitter.com/Lm4sYdFZdg — Hoy por Hoy (@HoyPorHoy) June 25, 2025

La actual colaboradora de 'D Corazón' tiene claro que hay que mojarse: "Creo que el mundo hay que cambiarlo, que estamos cada vez más cerca de dar pasos atrás y hay que hacer mucha fuerza constantemente". Si bien considera que su perfil "es algo en extinción". "La gente intenta no mojarse porque piensan que cuando cambie el partido político su trabajo puede estar en peligro", lamenta.