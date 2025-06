Alba Carrillo no suelta el hueso de Ana Rosa y amenaza sobre su futuro: "Mucha gente desea tu caída"

Alba Carrillo ha vuelto a la carga contra Ana Rosa Quintana en un nuevo vídeo después de que el hijo de la presentadora, Álvaro Rojas, celebrase su segunda boda en Cádiz. La colaboradora del cancelado 'La familia de la tele' ha destapado los entresijos de la fiesta de Navidad organizada por Unicorn Content tras la cual fue despedida, además de cargar contra la periodista por sus "lecciones de moral" en Telecinco.

"Si tienes información de un evento privado, aunque tengas grabaciones, no se emiten. ¿Por qué? Porque es un evento privado y la gente está en dispendio, alegría… Y más si les has invitado tú", comenzó explicando la modelo en un vídeo publicado en sus redes sociales, asegurando que tenía imágenes de la boda de Álvaro Rojas, el hijo de la presentadora, pero no pensaba compartirlas por cuestión de ética.

Fue ahí cuando recordó cómo 'Fiesta' no tuvo problema en emitir sus imágenes junto a Jorge Pérez de la fiesta de Navidad organizada por Unicorn Content, las cuáles se traducirían en su despido. "Se casó tu primogénito por segunda vez, ese primogénito que también se estaba enrollando con otra persona estando casado en esa fiesta en la que me estabas grabando a mí, pero parece que tus móviles fallaban cuando era para grabar a tu primogénito… o a tu socia. No pasa nada", señaló Alba Carrillo, destapando la infidelidad del hijo de la periodista.

Alba Carrillo lo ha vuelto a hacer. Papelito en mano, habla de la boda del hijo de Ana Rosa Quintana y aprovecha para darle unos tips ✨ pic.twitter.com/x750h3meTH — Ojito 👁 (@elojoquetodolv) June 22, 2025

Así, aseguró que tiene imágenes de los abanicos que recibieron los invitados del evento en la Playa del Palmar en Cádiz, pero que no las mostrará ya que "son de un evento privado". "Ana Rosa, atenta, si quieres, las cosas no se ponen. Y si grabas y emites te conviertes en Villarejo. ¿Tú quieres ser Villarejo? Bueno, pues si quieres ser Villarejo te llamaré 'Villareja'", insistió la televisiva, limitándose a asegurar que los abanicos parecían rescatados de "cualquier polígono indecente".

Y Alba Carrillo no dudó en sentenciar la ceremonia. "Me parece que la madre del novio, teniendo el dinero que tiene, especulando con pisos en Sevilla, que tiene mogollón, podía haberles hecho un regalito para que tuvieran un detalle de más alto nivel", subrayó la que fue colaboradora de 'La familia de la tele'. "Te voy a decir una cosa, sube el nivel para tus próximos hijos. ¿O solamente ves el nivel en los demás pero no haces autocrítica?", sentenció a continuación.

"Porque has puesto a los reyes a caer de un burro. Lo que no sé es como todavía no te han cancelado", añadió la ex de Feliciano López, que también criticó de lleno alguno de los looks de los invitados, asegurando además que no saldrán a la luz ya que Ana Rosa Quintana tiene "trabajando a casi todos los periodistas o directores de revistas en su programa". Pero la modelo no se quedó ahí.

"Las imágenes están y tienes el enemigo en casa, no te digo más. Hay mucha gente que desea tu caída, para que te hagas una idea. ¿Soy rencorosa? No, pero tengo muy buena memoria. Por eso saco tan buenas notas en los exámenes", insistió Alba Carrillo, que echaría entonces por tierra los editoriales de opinión sobre política con los que abre cada mañana 'El programa de AR'.

"Te lo digo para que dejes de dar lecciones de moral, que siempre que abres tu programa empiezas a dar lecciones de moral y luego goteas por todas partes. Para dar lecciones de moral hay que estar muy limpio y ninguno lo estamos", advirtió la tertuliana, lanzando un último dardo a la presentadora por no haber invitado a Terelu Campos al evento ya que "hubo churritos" durante la celebración.

"Pero no os soportáis. Entonces, no entiendo el falserío de tener trabajando a todas las Campos contigo. De hecho, dijiste que si iban ellas como colaboradoras tenía que ser donde no estuvieras tú y ahora estáis todas besuqueándoos por los pasillos de Mediaset. Es todo tan cínico que me caigo aquí. En cualquier momento me llamas para que trabaje contigo. No cariño, no te lo voy a conceder", terminó sentenciando Alba Carrillo sobre la "hipocresía" de la periodista con las hijas de María Teresa Campos.