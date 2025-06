Alba Carrillo estalla y responde a cómo encaja las críticas contra 'La familia de la tele': "Me han defraudado"

'La familia de la tele' continúa luchando para conservar un hueco en las tardes de La 1 pese a su fría acogida en la cadena. A pocos días de cumplir un mes de vida, el magacín de La OSA Producciones ha visto reducido su tiempo en la programación a tan solo 70 minutos. Y ante las críticas por su continuidad, Alba Carrillo se ha mostrado más que contundente con sus detractores.

La ex modelo se encuentra inmersa en la promoción de 'Jugando con fuego', el nuevo reality que conducirá en Netflix y que llegará a la plataforma el próximo 13 de junio. Y durante una entrevista con El País, la ex de Feliciano López no ha dudado en reflexionar sobre el complicado recibimiento que 'La familia de la tele' ha experimentado durante su primer mes de vida, cuyo resultado final ha sido un drástico recorte en su tiempo de emisión.

Alba Carrillo carga contra los detractores de 'La familia de la tele': "Algunas periodistas me han defraudado"

"Las críticas las considero un exceso, una pose. Hay mucho de política. Creo que subirse al carro de las señoras de la comunicación, como si hubiera periodistas de primera y de segunda, me parece patético", comienza subrayando Alba Carrillo, señalando la condescendencia implícita en muchas de las críticas que el fichaje del universo 'Sálvame' en la cadena pública ha recibido por su tipo de contenido más próximo al entretenimiento y el corazón.

Y la colaboradora de 'La familia de la tele' no ha dudado en dar la cara por su equipo y el espíritu del formato. "A veces es mucho más vergonzoso lo que se hace en el periodismo político que lo que hacemos nosotros. Algunas periodistas a las que admiro me han defraudado", sentencia la antigua colaboradora de Mediaset, que no ha dudado en cargar contra algunas de las críticas o ataques más repetidos.

"Me hace gracia cuando dicen: 'Eso se paga con mis impuestos'. Ya, y con los míos se pagan los toros, un entretenimiento basado en la muerte. Estamos haciendo algo blanco y divertido y nos merecemos una oportunidad", señala la antigua modelo en su entrevista para el citado medio, recordando el momento crítico de su incorporación. "Yo encima llegué después. Cuando algo va mal, ahí voy. Soy muy kamikaze. Veo una injusticia y me sale mi Juana de Arco", bromea Alba Carrillo.

"Estamos en un momento en el que hay que mojarse políticamente"

Y la compañera de María Patiño y Belén Esteban entre otros no ha perdido tampoco la oportunidad de lanzar una nueva pulla a Melody, que ha ocupado numerosas tertulias de 'La familia de la tele' esta última semana tras su polémica rueda de prensa. "Hombre, mira lo de Melody. A veces no dar una opinión lo dice todo. Estamos en un momento en el que hay que mojarse políticamente", subraya la televisiva.

Así, Alba Carrillo vuelve a cargar contra intérprete de 'Esa diva' por evitar condenar la masacre israelí sobre el territorio Palestino y la situación crítica que vive Gaza por la cual España pidió a la organización de TVE someter a debate la participación de Israel en el festival. "Yo soy de izquierdas. Vengo de una familia bastante de derechas, pero que ha tendido a moderarse", termina reflexionando la ex modelo.