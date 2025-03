Ana Rosa se planta en 'El programa de AR' por la polémica que le azota: "No me toquen las narices, ya está bien"

Ana Rosa Quintana ha tenido que dar explicaciones ante la avalancha de críticas que ha recibido este fin de semana por unas palabras en 'El programa de AR' el pasado viernes. "Tengo que hacer una petición a los compañeros de 'Supervivientes'. Y es que, por favor, poned subtítulos porque es que no se entiende nada de lo que dicen, y encima con lo rápido que habla Montoya", reclamó la presentadora.

Ana Rosa: “Yo lo que les voy a pedir a los compañeros de Supervivientes es que pongan subtítulos a Montoya” 😂 #montoya #supervivientes #anita #manuel pic.twitter.com/9FrM0i2N1T — El programa de AR (@programadear) March 14, 2025

Así, Quintana se dirigió a la organización de 'SV 2025' tras el monumental desencuentro entre José Carlos Montoya y Manuel González en un explosivo reencuentro en Honduras que pudimos ver en la gala del jueves. Muchos entendieron esta petición de Ana Rosa como una burla al andaluz y, por eso, ha sufrido comentarios muy duros ante los que ha decidido responder este lunes cuando se ha vuelto a repasar la última hora del concurso.

"Os habéis fijado que estaba subtitulado el vídeo, pero viene subtitulado de 'Supervivientes', no lo hemos subtitulado nosotros. Es que el otro día… Miren, yo tengo muchos defectos pero, hombre, esto es una gilipollez como una copa de un pino. Estaban los dos peleándose (Manuel y Montoya) y no se les entendía nada de lo que decían porque hablaban uno encima del otro como si fuese la mesa política. Y entonces yo dije que hacía falta subtitular".

"¿Ustedes creen que yo voy a decir que hay que subtitular el andaluz? Perdón, que Andalucía es mi casa. Mi marido es andaluz, toda su familia es andaluza y yo soy medio andaluza. Entonces, no me toquen las narices con estas cosas", ha proseguido muy seria la comunicadora de Mediaset.

"Me pueden criticar y hacen ustedes muy bien pero hombre, esto no es así. Es coger el rábano por las hojas. El otro día Manuel y Montoya hablaban súper rápido uno encima del otro y no se entendía, pero ya está bien. ¡Ya está bien!", se ha plantado Ana Rosa Quintana por sacarse las cosas de contexto.