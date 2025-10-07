Belén Esteban lanza una seria advertencia a Toñi Moreno tras lo presenciado en Canal Sur: "Que sea la última vez"

Este lunes 6 de octubre, hemos vuelto a contar con una Belén Esteban en su más pura esencia. Hacía tiempo que no veíamos a la colaboradora tan enfadada. El motivo de su cabreo es el, según ella, blanqueamiento que Toñi Moreno hizo a Jesulín de Ubrique durante su entrevista en 'Gente Maravillosa', el programa que la periodista presenta en Canal Sur.

Entre otras cosas, el torero aseguró querer "a mis cuatro hijos por igual". Algo que hizo explotar, como cabía esperar, a Belén Esteban. Esta le recordó a su expareja que no tiene cuatro hijos, sino tres, ya que la que tienen en común "no sabe ni dónde vive". Aunque no estaba en la escaleta de este lunes, la de Paracuellos paralizó 'No somos nadie' para mandar un mensaje, con advertencia incluida, a Toñi Moreno.

"Déjame decir algo", pedía la colaboradora al director del programa, David Valldeperas. Acto seguido, se dirigía directamente a la periodista: "Toñi Moreno, sabes que te quiero y que te tengo un cariño enorme. Sabes que no estoy enfadada contigo porque seas amiga de Jesulín y de María José, tengo íntimos amigos que son amigos de ellos. Salen a comer y hacen planes. Pero te voy a decir una cosa, y lo digo porque me vi la entrevista y me dio rabia: ¿Cuántas veces has visto tú a Jesulín jugar con su hija?".

Muy enfadada, Belén Esteban reconocía: "No puedo con el lavado de imagen". "Entiendo que sea muy buen padre, que lo es con los niños de Andalucía, pero que sea la última vez que tú digas que has visto a Jesús con sus hijos jugando, porque con una no ha jugado nunca", dejaba claro la colaboradora del programa de Ten.

😱 Belén Esteban estalla contra Toñi Moreno por Jesulín de Ubrique



“Que sea la última vez”#NoSomos6O 😱 pic.twitter.com/rlyVUpIP5b — Salvamista ✨| No Somos Nadie 💚 (@elfrikidelatv_) October 6, 2025

Belén Esteban desvela el verdadero motivo de su enfado con Toñi Moreno

Sin embargo, Belén también ha desvelado el motivo por el cual estaba enfadada con Toñi Moreno. Tras la insistencia de sus compañeros, ha aclarado que fue "por lo que pasó en la peluquería de Zamorano". "Me van a matar, pero lo voy a contar", ha añadido, antes de proceder a explicar lo sucedido.

"Veníamos de Estados Unidos por Netflix y me dejaron ropa. Una persona muy allegada a mí fue a llevarla a la peluquería de Zamorano. Estaba Toñi y le hizo un comentario: 'oye ya me ha dicho tu padre que queda mucho contigo', porque estaban haciendo 'MasterChef Celebrity'. Y esa persona le dijo: 'dile a mi padre que no ha venido a verme ni un día'. No lo iba a contar, pero ya está bien", explicó Belén Esteban, haciendo referencia a su hija Andrea.

"He hablado mucho en mi vida, pero si lo sé hubiera hablado más. Será buen padre con sus otros hijos, pero hay una a la que no ve desde hace años. Pero ni falta que hace. No quiero levantar guerras, de verdad", ha asegurado la tertuliana, volviendo a dejar claro que "será un padre excepcional, pero no de todos".

Algo que ha dejado atónito a Kiko Matamoros. "Sabiendo eso, porque se lo han dicho a la cara, ¿por qué sostiene ese discurso público? Yo he trabajado con Toñi y me extraña, ese nivel de cinismo no lo puede tener", opinó el colaborador, quien, además, ha recordado cuando Andrea debía ir por convenio a Ambiciones cuando era menor de edad. Algo que ha mosqueado más si cabe a su compañera.

"¿Pero qué visitas? ¿Se os ha olvidado mi historia? ¿Cuántas veces ha estado mi hija ahí? Bueno Toñi, venga. Vuelve a por otra", sentenció Belén Esteban, a la que, durante la pausa publicitaria, se la escuchó decir: "Mi marido me dijo que no dijera nada. A cada uno nos duele lo nuestro. Pero es que ya está bien".