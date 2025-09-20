Belén Esteban explota como pocas veces tras recibir "amenazas" de la familia Costanzia: "Tened cuidado"

Este viernes, 19 de septiembre, Belén Esteban ha brotado como pocas veces contra Carlo Costanzia, justo en el día en el que el italiano se iba a sentar en el plató de '¡De Viernes!'. Tras denunciar haber recibido "amenazas" por parte de su entorno, la colaboradora, sin miedo alguno, le ha mandado un contundente mensaje.

Todo empezó un día antes, cuando en el programa de Ten analizaron la polémica presencia de Carlo Costanzia en la fiesta del 60 cumpleaños de su consuegra, Terelu Campos, en el que no estuvo presente Mar Flores. Según aseguró Kiko Matamoros, ninguno de los dos Carlo (padre e hijo) se "sintieron bien en la fiesta porque había invitados que no eran de su nivel". Pero Belén Esteban fue más allá, recordando que esos "invitados no tienen a unos hijos y hermanos en la cárcel por cortar la pierna a un señor".

Estos comentarios habrían enfadado a la familia del italiano que, al parecer, habrían enviado mensajes amenazantes a la colaboradora. Sin pelos en la lengua, este viernes la madre de Andrea Janeiro cortaba abruptamente 'No somos nadie' para, mirando a cámara, mandarle un recado al entorno de Carlo Costanzia: "¡De la mía, ni esto! Por que yo he hablado mucho, hasta que me dejaron, pero la mía no ha ido a un plató de televisión, ni a hablar mal de su padre, ni de la Campanario, ni a hablar de su madre, ni de nadie de su familia".

La advertencia de Belén Esteban a los Costanzia: "Como yo oiga esto, os llevo por delante"

Acto seguido, les lanzaba una advertencia: "Si queréis sacar mierda, sacarla. ¡Tened cuidado! Cuando la mía se siente en un plató, lo que queráis". "Como yo oiga esto, os llevo por delante. Llevo muchos años aguantando que yo la iba a llevar con 18 años a 'Sálvame Deluxe'. La han llamado de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' dándole un pastizal y tiene sus redes anónimas. Como yo oiga un comentario, no me corto ni un puto pelo, ¿vale?", sentenció Belén Esteban, muy enfadada.

Esto provocó el estupor de Carlota Corredera, que no dudó en preguntarle: "¿De verdad que alguien te ha mandado un mensaje y te ha dicho que si sigues hablando en ese tono de Alejandra y Terelu van a hablar de tu hija?". "Van a hablar de mi vida con su padre", respondió la de Paracuellos, quien volvió a insistir: "Si tenéis cojones, decid una mentira, porque a mi hija no la conoce nadie. Cuidado, que mi hija no se gana la vida hablando de su primo ni de sus tíos. Yo sí".

Tras las preguntas de sus compañeros, Belén Esteban explicó que, en las últimas horas, tras sus palabras sobre la familia Costanzia en 'No somos nadie, "ha habido gente que trabaja en televisión que me ha dicho: 'Belén, no te vengas muy arriba con este tema, porque a lo mejor te puede perjudicar a ti'". "Eso es una amenaza", le recordó Chema Garrido, otro de los colaboradores del programa.

Belén explicó que "lo que me han dicho es que no cuente nada, pero cuando yo me siento en un plató, yo no recibo órdenes". Eso sí, quiso dejar claro que ni Terelu Campos ni Alejandra Rubio habían tenido nada que ver. "A mí no me hace falta denunciar, mi denuncia la hago aquí. Que tengan cojones, que los tengan", concluyó, echa un obelisco, la colaboradora.