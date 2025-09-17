Lo nunca visto en 'No somos nadie': Belén Esteban abandona su puesto tras encararse con Kiko Matamoros

La última hora de la familia Campos ha abierto este miércoles un inesperado frente de guerra en el piso de 'No somos nadie' con un fuerte desencuentro entre Belén Esteban y Kiko Matamoros. La colaboradora estrella del formato de TEN ha terminado plantándose ante los comentarios de su compañero sobre su hija, llegando a abandonar el plató entre gritos y acusaciones.

Tras conectar con Marta Riesco, que se ha desplazado este miércoles hasta el desfile de Félix Ramiro para hablar con José María Almoguera tras su paso por la pasarela y conocer cómo ha encajado las recientes críticas de Kiko Matamoros. Sin embargo, el momento de mayor tensión de la tarde no ha llegado con la aparición de Carmen Borrego y su hijo en el espacio de TEN.

Belén Esteban se planta ante las acusaciones de Kiko Matamoros en 'No somos nadie': "No me tires de la lengua"

Mientras Belén Esteban y el resto de colaboradores discutían sobre las idas y venidas entre Terelu Campos y su familia, Matamoros sorprendía con un inesperado reproche a la de Paracuellos. "Tú a tu hija no la nombras no...", ha comentado el tertuliano con tono irónico, desatando la furia de la colaboradora. "¿Pero bueno estamos tontos o qué estamos haciendo aquí en este plató?", ha recriminado Belén.

"A tu hija la has nombrado tú toda la vida, no yo ¿vale? Un poco de respeto", ha sentenciado entonces Kiko Matamoros antes de que la televisiva estallase levantándose de su asiento. "Pero no me he sentado con mi hija en un plató y me he matado, ni he enseñado papeles con denuncias", ha señalado la colaboradora estrella de 'No somos nadie', haciendo referencia a sus desencuentros con Laura Matamoros y Diego Matamoros en televisión.

"Si mi hijo es mayor de edad y se quiere sentar...", trataba de señalar el tertuliano para justificarse antes de cortar a Belén Esteban por sus insinuaciones. "¡Con denuncia ninguna! Con una reclamación de cantidades que se me absolvió en los juzgados", aclaraba el ex de Makoke mientras la de Paracuellos abandonaba la escena. "Voy fuera un momento", le ha comunicado al director del programa según salía a la terraza del piso.

"Yo no me he sentado con mi hija a darme de ostias como has hecho tú"

Pero ante los gritos y reproches de su compañero, Belén se plantaba de nuevo. "Escucha, por respeto que te tengo me voy a callar, por respeto y por el cariño que te tengo. Porque los que estamos aquí sabíamos lo que traía tu hijo, así que no me tires de la lengua", ha advertido la televisiva, haciendo que Matamoros perdiese los papeles.

"¡Enséñame una denuncia que me haya puesto mi hijo!", le ha pedido entre gritos Kiko Matamoros, visiblemente alterado mientras el resto de colaboradores guardaba silencio. "Que te la enseñe tu hijo que la llevaba en la carpeta ¿Mentira María?", ha respondido Belén Esteban antes de que David Valldeperas llamase al orden en el programa haciendo que María Patiño tuviese que intervenir. "Kiko Matamoros ha tenido problemas con su familia en el pasado", ha sentenciado la presentadora.

"De mi hija que se limpie la boca, la nombro porque es mi hija, pero no me he sentado con ella a darme de ostias como has hecho tú, y poco he hablado, viviendo lo que he vivido. Más tendría que haber hablado", terminaba señalando la de Paracuellos, que más tarde se reincorporaría a su sitio en el sofá para seguir con los contenidos de la tarde.