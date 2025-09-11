'No somos nadie' anuncia un cambio de horario en TEN desde el lunes tras su ascenso en audiencias

Dos semanas después de su estreno, 'No somos nadie', el nuevo programa de La Osa Producciones Audiovisuales en TEN y Canal Quickie que aúna los espíritus de 'Ni que fuéramos' y 'Tentáculos' cambiará de horario en la programación de TEN después de las peticiones de sus fans.
Y es que desde que se anunció este nuevo programa presentado por María Patiño de lunes a jueves y Carlota Corredera los viernes son muchos los que no han dudado en lamentar que este formato acabe tan pronto y solo dure tres horas y media.
Así, tal y como han anunciado al final del programa de este jueves desde la próxima semana, 'No somos nadie' pasará a emitirse de 15:45 a 19:45 horas. De este modo, el programa arrancará quince minutos después y concluirá 45 minutos después.
De esta manera, 'No somos nadie' pasará a durar desde el lunes, 15 de septiembre cuatro horas, recuperando así la duración que tenía 'Ni que fuéramos' y también 'Tentáculos' antes de los continuos cambios de hora que tuvo por los vaivenes de programación de 'La familia de la tele' en TVE.
Este cambio llega después de que día a día, 'No somos nadie' se esté consolidando en audiencias en las tardes de TEN. Así, el espacio de María Patiño y Carlota Corredera creció este pasado miércoles en el público de 25-44 años con un extraordinario 7,2% de share, su récord hasta la fecha.
Además, en total, se asienta con un 1,9% de share, 153.000 espectadores de media y 690.000 espectadores únicos, situándose de nuevo como el programa más visto del día en TEN. Y por si fuera poco, el espacio crece en Target Comercial hasta el 3,5%.
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram