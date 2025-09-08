El zarpazo de Belén Esteban al equipo de 'No somos nadie': "Si a mi me llamaran de Mediaset, yo me iría"

El pasado viernes, Lydia Lozano regresó a Mediaset dos años después de la cancelación de 'Sálvame'. Lo hizo por la puerta grande como primera invitada de 'De Viernes' antes de incorporarse al equipo de colaboradores del programa. Una entrevista que ha generado mucho debate y sobre la que se han pronunciado sus compañeros de 'No somos nadie' con toda una declaración de intenciones de Belén Esteban.

La entrevista de Lydia Lozano fue muy cuestionada por muchos fans de 'No somos nadie' al considerar que la colaboradora les había hecho un gran desaire a sus compañeros y que había sido muy desagradecida tanto con TVE como con Canal Quickie y TEN. "Yo creo que Lydia se ha sentido más valorada cuando ha salido de aquí porque siempre suele pasar en que en las familias que nos conocemos mucho hay un nivel de conocimiento y mi sensación es de que ella cuando tiene otros trabajos fuera de aquí como le pasó en la primera etapa de 'Mañaneros' y como le ha pasado a Chelo García-Cortés en Barcelona, ella siente y lo entiendo, que se siente más escuchada y valorada que cuando están aquí que han sido un juego televisivo del que probablemente hemos abusado todos", opinaba María Patiño antes de que se pronunciaran Belén Esteban o Kiko Matamoros.

Y es que Kiko Matamoros no dudaba en cuestionar el paripé al que se prestó Lydia Lozano con Santi Acosta después de los grandes problemas que tuvo con él en el pasado. "Desde 'Salsa Rosa' Lydia mantiene un discurso negativo con determinadas personas y se presta a hacer un paripé y lo vuelvo a decir con todas las letras, vergonzoso", soltaba. "Pero es que está feliz", le matizaba Belén Esteban. "Y yo puedo estar feliz de volver a donde sea pero no le voy a hacer una comida a nadie", añadía Matamoros. Por su parte, Belén Esteban señalaba que lo que a ella le faltó es que no fuera todo tan happy con Terelu Campos y que hubiera un poco más de aclarar las cosas entre ellas.

Después era Carlota Corredera la que manifestaba que para ella Lydia Lozano cumplió las expectativas que tenía puestas en ella. "Lydia cumplió con la Lydia que yo conozco. Yo le puse un mensaje antes del programa y le dije sé que estás feliz y para ti tu sitio natural y del que nunca te debiste ir es Telecinco. Ella siente en el fondo que fue más víctima que nosotros porque yo creo que ella siente que la culpa fue de Rocío Carrasco y ella nunca se consideró del team Rocío", soltaba la presentadora de 'No somos nadie'.

"Pero yo a Lydia le dije que de alguna manera que tu vuelvas a Mediaset es como el escondite inglés, por mí primero y por todos mis compañeros y para mí su vuelta a 'De Viernes' es por mí y por todos mis compañeros. No estamos allí todos de vuelta, pero el hecho de que Lydia vuelva es una manera de resarcir", incidía Carlota Corredera antes de dejar claro que ella cree que el fichaje de Lydia puede ser el primero de muchos otros de ex rostros de 'Sálvame'.

Y es que Carlota Corredera no dudaba en señalar a Belén Esteban. "Yo en 'El despertador' de RNE dije que había personas que les gustaría estar en el lugar de Lydia. Y yo creo que hay una persona que al igual que Lydia se merece volver por la puerta grande, en un descapotable mucho más grande todavía, con mucho más foco y cañones de luz a su persona que es Belén Esteban", aseveraba. "¿Pero ella quiere?", repreguntaba Arnau Martínez. "Yo estoy convencida de que Belén cuando vio la promo pensó por qué yo no", añadía Carlota.

Belén Esteban, clara y rotunda sobre si volvería a Mediaset

Los colaboradores de 'No somos nadie' analizan el regreso de Lydia Lozano a Telecinco

Era entonces cuando Belén Esteban dejaba el titular de la tarde. "Yo si a mi me llamaran de Mediaset, yo me iría a Mediaset", decía sin pensárselo. "Creo que todo el mundo se iría a Mediaset", apostillaba Marta Riesco antes de que tanto Kiko Matamoros como Carlota Corredera aseguraran que ellos no. "Pues yo sí, no voy a mentir", incidía Belén.

"María cuantas veces hemos hablado desde hace tiempo y te lo he dicho. Ahora que no se dediquen a decir que tengo celos. Yo no miento. Y os digo una cosa, mis jefes también lo saben ehhh", sentenciaba Belén Esteban. "¿Y a dónde querrías volver? Porque con Terradillos no. ¿En 'El programa de Ana Rosa' por la mañana o 'Vamos a ver' o el de Jaoquín?", le cuestionaba María Patiño. "Yo con Ana Rosa estaría cómoda y con Joaquín también", aseveraba.

"¿Y en 'De Viernes' de colaboradora o de invitada?", trataba de saber Patiño. "DE colaboradora... De invitada sí. Aunque de colaboradora yo he hecho muchísimos 'Deluxe'", contestaba. "O en 'Vaya fama'", añadía María Patiño. "Ahí no, pero no por nada, yo es que no trabajo los fines de semana", sentenciaba Belén Esteban.

Belén: "si me llamarán de Mediaset, me iría a Mediaset".#NoSomos8S pic.twitter.com/xOrs92KxJ8 — TEN TV (@TENtv) September 8, 2025

Por último, María Patiño era clara. "Yo el día de mañana no sé que ocurrirá y no quiero escupir para arriba. Pero a mí ahora mismo la vida me está protegiendo porque yo no podría estar en una cadena en la que yo no puedo decir lo que realmente es justo porque ahí está mi credibilidad. Es más me fui de una entrevista cuando yo le dije a mi director que no le iba a hacer una entrevista a Maite Zaldívar de la manera en la que me pidieron. Y me fui a mi casa y no cobré", destacaba la presentadora. "Pero yo tampoco, yo sería Belén Esteban", añadía Belén.

Tras escuchar a Patiño, Carlota Corredera suscribía sus palabras. "A mí desde que me echaron de 'Sálvame' en 2022 y la última vez que pisé Mediaset en enero de 2023 no me han vuelto a llamar. Yo respeto a la casa que fue mi casa durante 18 años, entré como una niña y salí echa una mujer, entré de redactora y salí como presentadora y directora. Y cuando digo que Mediaset no es mi sitio no lo digo con ánimo peyorativo pero es obvio que si el color para ellos es reescribir la historia no es mi sitio", sentenciaba Carlota.