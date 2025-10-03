Actualidad

Carlota Corredera se apea de 'No somos nadie' sin previo aviso y dan esta explicación: "No la han echado"

por Roberto Jiménez

Carlota Corredera ha desaparecido este viernes de 'No somos nadie' y el equipo del programa de TEN se ve obligado a aclarar su continuidad como presentadora.

Carlota Corredera en 'No somos nadie'.
Carlota Corredera en 'No somos nadie'. | Canal Quickie

Joaquín Prat no ha sido el único en ausentarse este viernes de su puesto como presentador. Y es que Carlota Corredera también desaparecía de 'No somos nadie' y hacía saltar todas las alarmas entre los espectadores del programa.

Cabe recordar que Carlota Corredera es la encargada de conducir 'No somos nadie' cada viernes en relevo de María Patiño. Sin embargo, este 3 de octubre ha sido la presentadora habitual la que se ponía al frente del espacio de TEN y Canal Quickie y no su compañera.

Durante el programa, ni María Patiño ni ninguno de los colaboradores hacía referencia a la ausencia de Carlota Corredera. Ello llevaba a que muchos en el chat de YouTube preguntaran por la gallega e incluso estuvieran comentando que la habían echado.

Eso ha llevado a que Hugo Montiel, el comunity manager de 'No somos nadie' y el encargado de conducir las publicidades de TEN en Canal Quickie aclarara la razón por la que Carlota Corredera se había ausentado de su puesto este viernes. "No han echado a Carlota. Carlota sigue estando", empezaba aclarando.

"Hoy no podía venir porque tenía algo personal. Se ha cambiado un día con Patiño y la semana que viene, u la otra, pues Patiño no vendrá el jueves y Carlota hará el jueves y el viernes", explicaba el joven miembro del equipo de 'No somos nadie' ante la audiencia.

