No ha pasado aún un mes desde el estreno de 'El tiempo justo' y este viernes, 3 de octubre por primera vez Joaquín Prat se ha ausentado de su puesto como presentador del magacín de tarde de Telecinco por sorpresa y sin dar ninguna explicación a los espectadores.

En su lugar ha sido María Ruiz, la habitual copresentadora de la sección de actualidad la que se ha puesto al frente del programa en su primera parte. De hecho, la periodista arrancaba el programa junto a Alfonso Egea por la última hora sobre el informe de la UCO sobre los gastos de Ábalos sin justificación bancaria.

Cabe decir que tal y como ha podido confirmar El Televisero, la ausencia de Joaquín Prat ha sido algo absolutamente puntual por motivos personales y se espera que el presentador reaparezca en su programa de Telecinco el próximo lunes.

María Ruiz sustituye a Joaquín Prat en 'El tiempo justo'

Mientras, en su ausencia, han sido María Ruiz y César Muñoz los encargados de presentar por primera vez 'El tiempo justo' como presentadores titulares. Ella de la parte de política y actualidad en el primer bloque del programa y él al frente de la sección de corazón y realitys en la segunda parte del espacio producido por Unicorn Content.

Habrá que esperar a ver si la ausencia de Joaquín Prat afecta a las audiencias del espacio o no. No obstante, tras casi un mes de emisión podemos decir que la apuesta por 'El tiempo justo' no ha terminado de cuajar pues el espacio acumula una audiencia media del 8,8% y 703.000 espectadores, es decir un registro aún por debajo de la media de la cadena y que está prácticamente rozando los datos que cosechaba 'Tardear' en su última etapa antes de ser cancelado.