Gran preocupación por Rappel, ingresado en la UCI a los 80 años tras sufrir una hemorragia digestiva

'El tiempo justo' ha arrancado la semana dando una preocupante noticia sobre Rappel. Según el programa de Telecinco, el vidente ha sido ingresado este fin de semana en la Unidad de Cuidados Intensivos debido a fuertes hemorragias digestivas. En concreto, ha sufrido diverticulitis, que consiste en una inflamación de unos pequeños sacos o bolas (divertículos), que se originan en las paredes del intestino grueso o colon.

Según han informado en el programa presentado por Joaquín Prat, Rappel, de 80 años, ha estado bajo estricta vigilancia médica en las últimas horas, generando una gran preocupación sobre su estado de salud. Aunque, en palabras del presentador, el estado del futurólogo no revestiría excesiva gravedad, ya que él mismo se ha encargado de "tranquilizar" a su entorno más cercano.

El adivino ya tuvo que ser hospitalizado hace 3 años cuando sufrió una neumonía que empezó como un ligero malestar en una cena, con fuertes escalofríos. Un mes después del alta, regresó al hospital tras una recaída vinculada con problemas de los divertículos derivados de la medicación que había ingerido durante su recuperación. Rappel se vio obligado en aquel momento a seguir una dieta estricta y permanecer bajo control médico.

La delicada salud de Rappel vuelve a ser objeto de preocupación

Un año después de aquello, el adivino fue operado de cataratas, como así explicó él mismo a 'El Español': "Me han operado del ojo izquierdo y la semana que viene me operan del derecho. Estoy haciendo mucho reposo y me ponen colirios cada tres horas. Así tengo que estar, al menos, dos semanas". En cada bache de salud, ha tenido a su lado en todo momento a su pareja, José María, al que definió como "el amor de mi vida" en una entrevista en el 'Deluxe' en el 2023.

Cabe destacar que las hemorragias digestivas pueden ser especialmente peligrosas en personas de avanzada edad y, en algunos casos, como le ha pasado a Rappel, obligan a ingresar al paciente en la UCI para estabilizarlo y frenar el sangrado. Ante estos episodios, los médicos suelen intervenir con rapidez, sobre todo cuando existe riesgo de inestabilidad hemodinámica o una pérdida importante de sangre.

Tras dar la voz de alarma, 'El tiempo justo' ha podido hablar con el propio Rappel, que ha querido tranquilizar a toda la audiencia. "He estado tres días ingresado en la UCI muy fastidiado. Me tuvieron que poner dos transfusiones de sangre porque he tenido una hemorragia producida por los divertículos", ha explicado el vidente.

"Eché sangre como si estuviera pariendo, toda la taza del water llena de sangre. Y seguí sangrando y entonces como no se me cortaba me subieron a la UCI, me pusieron dos transfusiones. Me asusté, no me dolía, pero no era normal expulsar sangre así. Me han hecho dos resonancias pero ya está todo bien, ya está todo normal", confiesa dejando claro que ya ha sido dado de alta. "Rappel ingresa y le dan el alta el viernes, ahora ya se encuentra perfectamente", aclaraba después Álex Álvarez.