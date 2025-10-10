La Fiscalía da la razón a Belén Esteban y pide tres años y medio de cárcel para su exrepresentante Toño Sanchís

Toño Sanchís podría enfrentar a una condena de 3 años, 6 meses y 1 día de prisión después de que la Fiscalía de Madrid hay considerado probado "un delito continuado de apropiación indebida" del dinero Belén Esteban cuando este era su representante. El fiscal considera al acusado "responsable criminal en concepto de autor" de la sustracción de 388.868,14 euros en su escrito de acusación.

Así, en el auto de diligencias previas, la Fiscalía solicita que el antiguo representante de la de Paracuellos indemnice a la colaboradora de televisión con la cantidad de 339.549,81 euros a través de su empresa BEM Imagin SL, teniendo en cuenta que ya abonó 49.318,33 euros en efectivo durante el proceso de ejecución civil y la reducción que se le ha aplicado del total debido a la casa que entregó.

Tenemos plancha en #NoSomos100 #ToñoSanchís ex representante de #BelénEsteban podría ir a prisión tras probarse la apropiación indebida de 400.000€ de su ex representada.

(Vía instagram @Pocopasatv) pic.twitter.com/SxCFerANnK — #NoSomosNadie (@Fucsia_Official) October 10, 2025

La Fiscalía pide 3 años, 6 meses y 1 día de cárcel para Toño Sanchís por apropiarse de 388.000 euros de Belén Esteban

El fiscal solicita también una multa de 10 meses a razón de 12 euros de cuota diaria además de la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el pago de las costas procesales ocasionadas. Así, el primer Juicio Oral tendrá lugar este mismo lunes 13 de octubre, aunque el procedimiento podría verse frenado por un acuerdo de conformidad entre Toño Sanchís y la televisiva.

Sin embargo, Belén Esteban han reiterado en numerosas ocasiones a lo largo de los años que ella busca llegar hasta el final con el proceso y dejarlo en manos de la Justicia, sin aceptar un acuerdo. Fue en 2015 cuando la entonces colaboradora de 'Sálvame' denunció públicamente la actividad delictiva de su representante e inició el proceso legal contra este tras varios años gestionando sus apariciones en televisión a través de la empresa de Sanchís.

En mayo de 2009, la de Paracuellos firmó un acuerdo con Agencia de servicios Lorant SL, la agencia de representación de Toño Sanchís junto a Carmen Romero Rubio, convirtiéndose en el representante exclusivo de la televisiva. Así, la empresa del acusado servía como "intermediaria" al interceptar los pagos que Esteban recibía por su actividad en los distintos programas de televisión y otros trabajos derivados.

Las facturas falsas de Sanchís como "intermediario" de Belén en sus pagos

Así, Sanchís aplicadaba una reducción del 20% en calidad de sus servicios a la cantidad que finalmente trasladaba a BEM Imagin SL, una sociedad de Belén Esteban. Y es que, egún la Fiscalía, era el propio acusado el que se encargaba de hacer las facturas emitidas por la sociedad de la colaboradora de televisión para presentarlas al cobro ante Lorant SL, su agencia de representación, haciendo que esta ingresase las cantidades derivadas de la ejecución del contrato.

Esto se traduce, según determina la Fiscalía en su escrito, en que Toño Sanchís aprovechaba para emitir facturas con cantidades inferiores, siendo estas las que remitía a su agencia de representación. Una acción que "con ánimo de obtener un ilícito enriquecimiento patrimonial" aplicó "una comisión superior a la del 20% que estaba estipulada en el contrato", haciéndose con "un importe total de 362.248,14 euros más el IVA correspondiente" a costa de Belén Esteban.

Cabe destacar que el acusado estuvo detrás de la representación de la de Paracuellos en un período marcado por grandes colaboraciones, con retribuciones por trabajos en Espasa Libros, RBA (Lecturas), Más Móvil, La Fábrica de la Tele y Gestmusic Endemol (Mira quién baila) entre otras que sumaron un total de 362.248,14 euros. A esta cantidad se le suman 12.100 euros y otros 14.520 euros de otras facturas, llegando al importe total de 388.868.000 reconocidos por la Fiscalía.

"Ante la negativa del acusado a rendir cuentas de su labor, se interpuso demanda por Belén Esteban, BEM Imaging SL y Producciones BEM SL contra Agencia de servicios Lorant SL reclamando la entrega de tales cantidades", ha recalcado la Fiscalía sobre el fin de contrato entre Toño Sanchís y Belén Esteban en 2015. Y es que, la Justicia ya falló a favor de la colaboradora de televisión tanto en primera instancia como en la Audiencia Provincial de Madrid, condenado al acusado a abonar la cantidad total citada.