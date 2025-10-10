Carlota Corredera desvela el motivo real por el que Kiko Hernández está apartado de 'No somos nadie'

Carlota Corredera ha resuelto en 'No somos nadie' una de las dudas que más tenían los seguidores del programa desde su regreso a TEN en esta nueva versión de 'Ni que fuéramos'. Y era el motivo por el cual Kiko Hernández no estaba de colaborador en el espacio vespertino.

Cabe recordar que Kiko también fue baja de 'La familia de la tele', el programa con el que la mayoría de excolaboradores de 'Sálvame' irrumpieron en TVE. Pero muchos daban por hecho que sí estaría en 'No somos nadie'. Sin embargo, no fue así, y Carlota Corredera ha explicado el verdadero motivo de la ausencia de Kiko Hernández.

Antes que nada, la presentadora ha querido aclarar que Kiko "está bien". "Yo creo que nos echa de menos, pero está a tope en Melilla con 'El cielo de Melilla', no para de hacer eventos ni de petarlo. Yo no pierdo la esperanza de que venga. Lo echo de menos", reconoció la viguesa, muy amiga del colaborador sobre todo desde que presentaron juntos 'Tentáculos' en Ten.

Carlota Corredera no pierde la esperanza de que Kiko regrese

Actualmente, Kiko Hernández vive en Melilla, donde hace unos meses abrió su restaurante 'El cielo de Melilla'. Ahora mismo su mayor dedicación es su local y la organización de todo tipo de eventos en el mismo. "Tenía mogollón de curro en septiembre y octubre. Él es un business man", explicó Carlota Corredera. De esta forma, dejó claro que su compañero está perfectamente y dedicado en cuerpo y alma a su nuevo proyecto, lejos de la televisión.

La presentadora siempre ha mostrado un gran cariño hacia el exconcursante de 'Gran Hermano'. Por tal motivo, no pierde la esperanza de que en algún momento decida regresar a la pequeña pantalla, ya que todos le echan mucho de menos: "Yo no pierdo la esperanza de que venga".

Pese a la ausencia de Kiko Hernández, 'No somos nadie' se ha convertido en el programa más visto de TEN. Presentado por Carlota Corredera y María Patiño, el espacio cuenta con algunos de los que, un día, fueron colaboradores de 'Sálvame', como Belén Esteban o Kiko Matamoros. Aunque además de la de Kiko, también se nota la baja de Lydia Lozano y Chelo García-Cortés.