El impensable mensaje de Kiko Hernández sobre Telecinco que da pistas sobre su posible fichaje

El regreso de Lydia Lozano a Mediaset dos años después de la cancelación de 'Sálvame' podría abrir la veda a la vuelta de otros de los colaboradores más históricos del programa que presentaron Jorge Javier Vázquez, Adela González, María Patiño y Terelu Campos en su última etapa. Y algunos nombres que han empezado a sonar son los de Chelo García-Cortés o Kiko Hernández.

Y es que el hecho de que ninguno de los dos se haya sumado a 'No somos nadie' como Lydia Lozano ha provocado que en las últimas semanas se hablara de su posible salto a Mediaset siguiendo los pasos de la nueva colaboradora de 'De Viernes'.

Por si fuera poco, Kiko Hernández hacía saltar todas las alarmas este lunes al subir una fotografía a su story hablando de Telecinco justo unas horas después de que Belén Esteban confesara en 'No somos nadie' que si le llamaran de Mediaset se marcharía.

Pues bien lo que subió Kiko Hernández fue una captura de 'El precio de...', el nuevo programa de Santi Acosta que estrenó Telecinco este lunes con entrevista a Carolina Perles, la ex mujer de José Luis Ábalos. "Hace tiempo que no me engancha un programa tanto como El precio de... Pedazo de investigación", escribía alabando el estreno pues además ponía el emoji de un aplauso.

Un mensaje que muchos no han dudado en comentar en redes sociales. Y es que llama la atención como ha girado el que fuera presentador de 'Tentáculos' en TEN y Canal Quickie pues ha sido uno de los más críticos con Mediaset desde la cancelación de 'Sálvame'. ¿Significará esto que volverá a la cadena como ha hecho Belén Esteban?

No hay que olvidar que fue precisamente Kiko Hernández el que antes de las vacaciones comentó en 'Tentáculos' como un alto directivo de Mediaset le confesó en la boda de Marta López que podrían volver algunos rostros de 'Sálvame' a la cadena. "Cuidado porque dentro de poco puede haber novedades y le pregunto yo que con respecto a qué. Y me dice que 'hombre yo no te puedo decir que todos en un momento dado volváis a Mediaset pero si puedo decirte que algunos y me dijo, entre los que tú estarías, si podríais volver", aseguró el colaborador.