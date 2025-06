Kiko Hernández filtra la propuesta de un directivo de Mediaset para volver a contratar a rostros de 'Sálvame'

El pasado 23 de junio se cumplieron dos años desde la cancelación de 'Sálvame' por parte de Telecinco. Desde entonces son muchos los rostros que han estado vetados en Mediaset hasta el punto de que ni se les podía ver ni nombrarles. Uno de ellos es Kiko Hernández. Y el colaborador se reencontró el pasado viernes con muchos ex compañeros de la cadena en la boda de Marta López.

Y precisamente allí Kiko Hernández pudo estar con un directivo de Mediaset que le dejó caer que podrían volver a contar con algunos de los rostros más icónicos de 'Sálvame'. Así lo ha revelado el propio colaborador este lunes en 'Ni que fuéramos tentáculos'.

"Estaba yo donde el puesto del pulpo y se me acerca un directivo y me dice, ¿cómo estás? Y le respondo la mar de bien. Y me pregunta, ¿te va bien? Y yo le digo que sí que estoy feliz en 'Tentáculos' y con todo lo que he montado en Melilla", empezaba contando Kiko Hernández. "Y me dice bueno cuidado porque dentro de poco puede haber novedades y le pregunto yo que con respecto a qué. Y me dice que 'hombre yo no te puedo decir que todos en un momento dado volváis a Mediaset pero si puedo decirte que algunos y me dijo, entre los que tú estarías, si podríais volver", proseguía contando.

La oferta de un directivo de Mediaset a Kiko Hernández en la boda de Marta López

"A lo que yo le dije con mi pulpo, que luego Fran me dijo no te pongas tan chulo, y yo creo que no me puse chulo solo que me puse en el lugar de lo mal que lo pasé por la forma en la que nos echaron. Y entonces le dije que hombre ahora todo dependerá de que vosotros queráis que yo vaya y que yo quiera volver porque yo tengo una vida fuera ya y unos negocios en otra ciudad y un compromiso con esta productora. Pero les dije que me llamen todas las veces que quieran y yo decidiré", concluía Kiko Hernández.

Tras escucharle, era Carlota Corredera quién tomaba la palabra para decir que le parecía que era de justicia cósmica que se pudiera encontrar con un directivo y que él le dijera que después de todo lo que ha pasado le llamen de nuevo para trabajar en Mediaset. "Me parece fantástico, ahora yo también voy a poner todo de mi resistencia porque yo quiero seguir trabajando contigo", reaccionaba la presentadora. "Bueno es que eso no quita que yo siga trabajando aquí", aseveraba Kiko Hernández dejando claro que para volver a Telecinco él pondría la condición de seguir en 'Tentáculos'.

Por último, era Alberto Guzmán el que daba más pistas al dejar caer que quizás serían tres rostros de 'Sálvame' los que podrían volver pronto a Mediaset. "A mí hace una semana me llegó una información. ¿En la boda ese directivo te comentó tres nombres?", cuestionaba. "Jolín quién te lo ha dicho porque solo estábamos el directivo y yo", reaccionaba Kiko Hernández.