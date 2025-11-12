En la prensa extranjera dan eco a este detalle de Rosalía en 'La Revuelta' por su rareza y el presidente de RTVE reacciona

La entrevista de Rosalía en 'La Revuelta' está teniendo una enorme repercusión fuera de nuestras fronteras. Más allá de los resultados de audiencia de récord que cosechó el lunes su visita a Broncano en La 1 de TVE, su aparición televisiva tres días después del estreno de 'Lux' no deja de comentarse en el extranjero. Y The Times ha aludido a ella en su edición de este miércoles al hablar del fenómeno que se ha desatado con la artista.

El periódico bautiza este boom en nuestro país como "Rosaliamanía", destacando en sus líneas cómo ha provocado incluso que el Presidente del Gobierno o un obispo catalán se hayan unido a los elogios; "lo que quizás resulte sorprendente para un artista que canta una oda al club de techno berlinés Berghain y cuya letra incluye 'I will fuck you until you love me'", remarca el diario británico.

The Times, que recoge el post de felicitación de Pedro Sánchez calificando de "deslumbrante" el nuevo disco de Rosalía, también incluye las voces críticas que cargan contra la catalana por estar "explotando las imágenes religiosas de una manera hipersexualizada y seductora".

En cualquier caso, se resalta cómo Rosalía ha colocado a España en lo más alto del panorama musical a nivel mundial y para avalar la fiebre desatada, incluso antes del lanzamiento de 'Lux', el diario inglés se ha hecho eco de la polémica de Gran Vía y de las filtraciones previas a la salida del álbum: "Un evento de promoción no autorizado retuvo el tráfico en Madrid y una canción del álbum fue lanzada anticipadamente por error".

Pero lo más sorprendente de todo es que en el artículo de The Times hay referencia a la histórica visita de Rosalía a 'La Revuelta' de Broncano: "Durante su entrevista en La Revuelta, programa de la cadena estatal RTVE, Rosalía habló de su fascinación por 'la espiritualidad que vive tanto en la duda como en la certeza'".

Y subraya los registros de audiencia que alcanzó la emisión: "El programa atrajo a 2,7 millones de espectadores y un 20% de la audiencia", enfatizando para rematar lo "poco común" que es ese resultado en la televisión española. De ello se ha vanagloriado José Pablo López en su cuenta de X: "Los ecos de la entrevista de Rosalía en @LaRevuelta_TVE hoy en The Times. Es normal que haya gente entregada a la demolición de TVE".