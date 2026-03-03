Exclusiva: Jesulín de Ubrique, primer concursante de 'Tu cara me suena 13' y el fichaje más gordo de la edición

Antena 3 y la productora Gestmusic se encuentran ultimando la próxima edición de 'Tu cara me suena', que llegará a la cadena de Atresmedia en el segundo trimestre del año, repitiendo más o menos las fechas de la pasada temporada. Y en El Televisero hemos podido conocer en exclusiva el nombre del fichaje más potente: Jesulín de Ubrique.

Desde hace semanas, cadena y productora llevan haciendo castings a numerosos rostros famosos para que formen parte de la decimotercera edición del exitoso talent show de imitaciones presentado por Manel Fuentes. Y el secretismo del próximo listado de concursantes es total, tras no haberse filtrado la identidad de ninguno de los integrantes hasta ahora.

Sin embargo, en El Televisero hemos sabido en exclusiva el nombre del primer concursante oficial de 'Tu cara me suena 13'. Hablamos del ex torero Jesulín de Ubrique, quien será a su vez el participante estelar de la nueva temporada del concurso de Atresmedia.

El diestro continúa así su idilio con Antena 3 después de su experiencia en 'El Desafío' en el año 2022, donde quedó como cuarto finalista. Mientras que sigue sumando proyectos como concursante en televisión: su último periplo fue en 'MasterChef Celebrity 8' en TVE en 2023, convirtiéndose en el undécimo expulsado de dicha edición.

'Tu cara me suena' cogerá el testigo de 'El Desafío', el concurso presentado por Roberto Leal en la noche de los viernes de Antena 3, en cuya actual edición se encuentra participando precisamente su mujer María José Campanario. Una sexta temporada que encara ya su recta final.

Por el momento, aún no hay fecha fijada para el estreno de 'Tu cara me suena 13', pero ya se ha anunciado el comienzo de las grabaciones y Gestmusic ha abierto una convocatoria para asistir como público del opening el próximo domingo 15 de marzo.

A la espera de confirmarse el resto de concursantes famosos que acompañarán al gaditano en 'TCMS 13', el formato seguirá manteniendo a Manel Fuentes como presentador y, salvo sorpresa, a la mesa del jurado integrada por Lolita Flores, Chenoa, Ángel Llácer y Florentino Fernández.

'Tu cara me suena', un tsunami de audiencias que se despidió con un arrollador 25,1%

La pasada edición de 'Tu cara me suena' volvió a arrasar en audiencia y en la gran final, que coronó a Melani García como ganadora, se disparó a un arrollador 25,1% de cuota y más de 1,8 millones de telespectadores de media en Antena 3, despidiendo así la temporada con los mejores datos en 8 años.

La decimotercera edición del formato de imitaciones registró un espectacular promedio del 21,7% de cuota de pantalla y 1,7 millones de espectadores durante sus tres meses en emisión, alcanzando pleno de liderazgos en la noche de los viernes con casi todas sus galas por encima del 20% y logrando su mejor dato en share de las últimas siete temporadas.