'El Desafío 7': Atresmedia anuncia la lista completa con los 8 concursantes famosos de su siguiente edición

Antena 3 ya tiene todo listo para empezar las grabaciones de la séptima edición de 'El desafío'. Mientras emite la sexta temporada con éxito en la noche de los viernes, la cadena y 7 y acción, la productora de Pablo Motos, ya tienen cerrado el casting de su nueva temporada con el fichaje de Lara Álvarez como gran sorpresa.

El exitoso programa presentado por Roberto Leal ya trabaja en esta nueva edición, mientras continúa imbatible en la noche de los viernes, siendo líder absoluto y lo más visto de la noche cada semana, con una media del 14,6% de cuota de pantalla, 4 millones de espectadores únicos y más de 1,3 millones espectadores de media; aventajando a sus principales competidores en +7,2 puntos y 4 puntos. El formato se ha consolidado como una de las principales marcas de entretenimiento de la televisión española, situándose como uno de los programas más vistos cada temporada.

Por ello, Atresmedia sigue apostando por 'El desafío' e inicia la producción de su séptima edición con un casting muy sonado con los fichajes de Lara Álvarez, el actor y director Miguel Ángel Muñoz, la cantante Melody, la influencer Violeta Mangriñán, el ex futbolista Joan Capdevila, el presentador Raúl Gómez, el actor Canco Rodríguez y la influencer y colaboradora Amelia Bono.

Todos salvo Lara Álvarez tienen gran experiencia como concursantes de diferentes programas de televisión. Miguel Ángel Muñoz fue ganador de 'MasterChef Celebrity' mientras que Melody ha participado en numerosos programas como 'Tu cara me suena' y 'Levántate All Stars' y Joan Capdevila participó en 'Bake off'. Por su lado, Raúl Gómez también probó suerte en 'MasterChef Celebrity' y Violeta Mangriñán en 'Supervivientes'.

Por último, el actor Canco Rodríguez ha participado tanto en 'Tu cara me suena' como en 'Maestros de la costura Celebrity' y 'DecoMasters' mientras que Amelia Bono concursó en 'Bailando con las estrellas'.

Lista completa de concursantes de 'El desafío 7'

Lara Álvarez, 39 años, presentadora

Referente del entretenimiento en directo y la aventura televisiva, Lara Álvarez da el paso de narrar la emoción a vivirla en primera persona. Competitiva y exigente consigo misma, afronta esta experiencia con el reto de demostrar que también puede superar los límites que tantas veces ha contado desde fuera.

Miguel Ángel Muñoz, 42 años, actor y director

Actor y director con una amplia trayectoria en ficción y entretenimiento, Miguel Ángel Muñoz destaca por su disciplina y preparación física. Metódico y perfeccionista, afronta cada prueba desde la estrategia y el control, decidido a convertir la concentración y la constancia en sus principales aliados.

Melody, 35 años, cantante

Con una sólida carrera artística desde su infancia, Melody es sinónimo de energía y presencia escénica. En esta edición cambia los grandes escenarios musicales como el de Eurovisión por estructuras de alto impacto, dispuesta a demostrar que su fortaleza y determinación van mucho más allá de la música.

Joan Capdevila, 48 años, ex futbolista Campeón del Mundo y de Europa con la Selección Española de Fútbol

La élite deportiva forma parte de su identidad. Campeón del mundo y referente del fútbol español, Joan Capdevila afronta ahora un nuevo terreno de juego en el que la precisión y el control mental serán determinantes.

Violeta Mangriñán, 31 años, creadora de contenido y empresaria

Empresaria y una de las creadoras de contenido más influyentes del país, Violeta Mangriñán asume el desafío más exigente de su trayectoria pública. Sin filtros ni edición, pondrá a prueba su capacidad de superación ante retos físicos y técnicos de máxima exigencia.

Raúl Gómez, 43 años, presentador

Presentador y comunicador con amplia experiencia en formatos de aventura, Raúl Gómez afronta esta nueva etapa dispuesto a llevar su resistencia y capacidad de adaptación al siguiente nivel. Humor y mentalidad positiva serán claves en su recorrido.

Amelia Bono, 45 años, influencer y colaboradora de televisión

Colaboradora habitual y figura consolidada en el ámbito social y digital, Amelia Bono se enfrenta al reto más exigente de su trayectoria mediática. Determinación y compromiso marcarán su participación en una temporada que exigirá fortaleza física y mental.

Canco Rodríguez, 48 años, actor

Actor de comedia con una reconocida trayectoria en televisión, Canco Rodríguez aportará carisma y entrega a cada prueba. Dispuesto a salir de su zona de confort, competirá con la convicción de que el esfuerzo y la actitud pueden marcar la diferencia.