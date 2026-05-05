Lara Álvarez corta las intenciones de Sonsoles Ónega en su entrevista y declina su comprometida pregunta

Sonsoles Ónega ha recibido este lunes en el plató de 'Y ahora Sonsoles' a Lara Álvarez, con la que ha repasado su extensa trayectoria profesional. Aunque, como suele pasar en este tipo de entrevistas, también han salido a relucir temas de índole más personal. Aunque ha habido una pregunta a la que la periodista asturiana se ha negado a responder.

Tras años vinculada a Telecinco y después de su paso por Televisión Española con varios fracasos en su haber, Lara Álvarez aterriza en Antena 3 como concursante de la próxima edición de 'El Desafío'. Por tal motivo, ha sido recibida con los brazos abiertos por Sonsoles Ónega y, aunque en un primer momento su invitada se ha mostrado dispuesta a hablar sobre todo, ha habido un tema en el que ha impuesto su censura.

En un momento dado, la presentadora le ha preguntado si quería hablar de amor. Ella se ha mostrado abierta al tema: "Claro, hablemos de amor". Lara Álvarez ha confesado que ya no siente "presión" por conocer al amor de su vida, como sí podía pasarle antes: "Cuando uno es más joven y no se conoce tanto, piensa en ese amor romántico que viene de la educación. Pero vas viviendo y te das cuenta de que no hay amor más importante que el propio y el de la familia".

Además, la que fuera presentadora de 'Supervivientes' deja claro que "no es que me haya vuelto más exigente. Ya no insisto en encajar donde no veo". "Estoy muy bien con lo que he construido. Yo antes tenía terror a estar en mi casa y perder el tiempo. Pero, desde hace unos años, no hay mejor plan que quedarme en casa, coger una copa de vino blanco y ver una serie", confiesa con total sinceridad.

El tema del que Lara Álvarez se negó a hablar con Sonsoles Ónega

Era entonces cuando Sonsoles Ónega se atrevía a preguntarle por su última pareja, Perico Durán: "¿Te pregunto por Perico o no te pregunto?". Algo que a Lara Álvarez no le ha hecho demasiada gracia, a juzgar por su cortante respuesta: "Yo prefiero que no. No por Peri o por relaciones pasadas, sino porque es remover cosas que ya enseñaron su tiempo, su lección y su proceso. Tampoco es gente que esté aquí para hablar de ellos", sentenció la periodista.

De lo que sí habló largo y tendido fue de la maternidad, algo que a día de hoy no se plantea, pero no lo descarta en un futuro: "El tiempo perfecto no existe. Cada una tenemos el nuestro. Es cierto que es clave el momento vital, que puedes ser más inconsciente con 25 y ahora hablan, por otro lado, de la maternidad geriátrica a partir de los 40 o 45 años, pero creo que para eso están los médicos, para que te puedan acompañar en lo que decidas".