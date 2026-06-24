Al descubierto el sueldazo de David Broncano por programa de 'La Revuelta' en RTVE, con previsión de un sustancial ascenso

A principios de año, hablamos de una inyección adicional de presupuesto de RTVE a 'La Revuelta' de David Broncano de cara a su ampliación por dos temporadas más: la de 2026/2027 y la de 2027/2028. Así, cinco meses antes de extinguirse el primer contrato que la corporación pública firmó con las productoras El Terrat y Encofrados Encofrasa en el año 2024, se produjo una renovación para blindar el formato del access de La 1 y garantizar 320 emisiones más (160 por curso).

Además, esta renovación implicaba un sustancial incremento en la partida presupuestaria que el ente público ha destinado a 'La Revuelta' en sus dos primeros años en antena. En concreto, varias informaciones apuntaron a 10.000 euros adicionales por programa, es decir, de los 87.975 euros actuales se pasaría a 98.600 a partir de la próxima temporada. En otras palabras, las dos nuevas tandas firmadas supondrán un total de 31,5 millones de euros; 3,5 millones más respecto a los 28 que se convinieron para las campañas 2024-2025 y 2025-2026. Información y datos que fueron verificados por El Televisero.

Pues bien, cuando este segundo curso para 'La Revuelta' está a punto de culminar, el periódico El Mundo, que ha tenido acceso a los contratos suscritos por El Terrat, Encofrados Encofrasa y RTVE, ha entrado en otra cuestión: cuál es el salario de David Broncano por presentar 'La Revuelta'; así como el de otras de las caras visibles del formato diario.

El citado medio recoge que, de los 14.076.135,31 euros por cada una de las dos primeras temporadas, la partida designada al plantel principal -David Broncano, Jorge Ponce, Ricardo Castella, Grison y Sergio Bezos- fue la más elevada del total del presupuesto con 5.289.391 euros (IVA incluido). Por ende, significa que entre los cinco se repartieron 28.675 euros (39.844 euros con IVA) por entrega.

No obstante, según la documentación en manos de El Mundo, ese montante no se repartió de manera equitativa. Poniéndose como ejemplo las emisiones del mes de octubre de 2024, el gasto se dividió de la siguiente manera: David Broncano percibió un máximo de 21.111 euros por programa de esos 28.675 euros globales.

Muy por detrás se situaron Jorge Ponce, con un máximo de 2.500 euros por día; Ricardo Castella, con 1.944 euros; Grison, con 1472 euros; y Jorge Bezos, con un máximo de 444 euros por entrega. En otras palabras, el 73,6% de la partida diaria del elenco artístico principal de 'La Revuelta' fue a parar únicamente para el cómico jiennense y el 26,4% restante se distribuyó entre los otros cuatro miembros mencionados.

Además, tal y como adelanta este diario, la previsión es que ese aumento del presupuesto total de 'La Revuelta' para 2027 y 2028 antes indicado lleve aparejado también un ascenso del coste de los cinco, a un máximo de 6.455.415,34 y 6.460.447,64 euros (IVA incluido) respectivamente. Por eso, El Mundo calcula que el salario que Broncano se embolsaría por las dos próximas temporadas crecería de los 21.111 euros a unos 26.000 por programa.

Al hilo, la publicación también apunta (sin precisar) a que subirían los emolumentos del resto de componentes del elenco principal de 'La Revuelta'. "Aunque es posible que no se mantengan los porcentajes de repartición de las dos primeras temporadas ni tampoco que la subida sea igualitaria para todos", matiza.