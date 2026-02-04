La inyección adicional de presupuesto de RTVE a 'La Revuelta': Al descubierto el contrato de renovación por 2 temporadas más

RTVE ha renovado 'La Revuelta' de David Broncano por dos temporadas más. La información, adelantada por El Confidencial y verificada por El Televisero, ha trascendido cinco meses antes de extinguirse el primer y tormentoso contrato que la corporación pública firmó con las productoras El Terrat y Encofrados Encofrasa en el año 2024.

De este modo, el formato de access prime time de La 1, principal competidor de 'El Hormiguero' de Pablo Motos, queda completamente blindado de cara a los cursos 2026-2027 y 2027-2028 y ante un hipotético cambio de ciclo político; garantizándose 320 entregas más (160 por temporada).

Además, esta renovación implica un sustancial incremento en la partida presupuestaria que RTVE ha destinado a 'La Revuelta' en sus dos primeros años. Según recoge el citado medio, el nuevo acuerdo se ha saldado con una inyección de más de 10.000 euros adicionales por programa.

El nuevo contrato de RTVE con Broncano, en cifras

Esto significa que, a partir de septiembre de 2026, el espacio de David Broncano, Ricardo Castella y Jorge Ponce ya no costará esos 87.975 euros actuales, sino que pasará a facturar 98.600 por emisión. En otras palabras, las dos nuevas temporadas firmadas supondrán un total de 31,5 millones de euros; 3,5 millones más respecto a los 28 millones de euros que se convinieron para las campañas 2024-2025 y 2025-2026.

El Confidencial precisa que la decisión de renovar 'La Revuelta' con ese aumento de presupuesto se aprobó a finales del pasado mes de diciembre. Esta vez, sin el terremoto que provocó el fichaje de Broncano y sin necesidad de pasar por el Consejo de Administración. Y es que la reforma de la ley de RTVE en octubre de 2024 otorga plenos poderes al presidente de la televisión pública, José Pablo López, que posee el control sobre la firma de contratos audiovisuales de este tipo.

La continuidad de 'La Revuelta', asegurándose dos cursos más en la programación de La 1, está justificada por sus buenos datos de audiencia. La primera temporada promedió una cuota del 13,5%, con casi 1,7 millones de espectadores. Por su parte, en lo que llevamos de esta segunda temporada, aunque ha mermado sus registros, el espacio sigue rindiendo muy bien, en torno al 12,5% de media.

Cifras que se sitúan holgadamente por encima de ese 7,5% que se estableció como suelo cuando se alcanzó el fichaje del cómico jiennense por RTVE. La cadena pública se reservaba su derecho a finalizar unilateralmente el contrato con el programa si anotaba audiencias inferiores a ese umbral. Finalmente, eso no ha ocurrido y no parece que vaya a producirse.