RTVE toma medidas inmediatas ante el tropiezo de 'La Revuelta' con su emisión de los viernes en la programación

'La Revuelta' de David Broncano es uno de los programas más perjudicados por la emisión del Mundial 2026 en RTVE. Así, para empezar el espacio de access prime time ha tenido que dejar de emitirse los jueves y saltar a la noche de los viernes para hacer hueco a la llegada de 'El perro andaluz' de Manu Sánchez.

Asimismo, muchos días 'La Revuelta' ha tenido que ofrecerse después del fútbol bien a las 23:00 horas e incluso a las 0:00 horas. Y esta semana incluso ha tenido que desaparecer de la noche del martes en favor de 'Al cielo con ella' de Henar Álvarez faltando así a su cita con la audiencia.

Ahora, 'La Revuelta' se enfrenta a un nuevo cambio en su emisión en la noche del viernes. Después de que las semanas anteriores el espacio arrancara en torno a las 23:00 horas después de los partidos enfrentándose de lleno a 'Tu cara me suena' y 'De Viernes' y sucumbiendo ante ellos; esta semana el programa de Broncano adelantará su horario y habrá que ver como le afecta en audiencia.

Así, 'La revuelta' se emitirá este viernes desde las 22:00 horas. Un horario más cercano al habitual y que provocará que compita durante media hora con el previo de 'Tu cara me suena' y por ende menor tiempo con la gala del talent show de Antena 3 que tanto daño le ha hecho en las anteriores semanas al no pasar del 8,8% y 8,4%.

Cabe decir que este cambio viene motivado por el hecho de que este viernes no tendrá ningún partido delante. Eso sí, el programa de 'La Revuelta' se emitirá justo antes del programa especial y del previo del tercer partido de nuestra selección frente a Uruguay, que arrancará a las 2 de la madrugada.

Por otro lado, salvo sorpresa, este viernes será el último viernes que 'La Revuelta' se emita en dicha noche. En un principio, RTVE anunció tres especiales del programa de David Broncano en el prime time de los viernes para poder lanzar 'El perro andaluz' en jueves. Un movimiento motivado por la retransmisión del Mundial de fútbol en abierto junto a todos los cambios en la parrilla que está realizando en estas semanas La 1.

Así queda la programación de noche del viernes 26 de junio: