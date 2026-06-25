Farolillo rojo con 'La Revuelta' de David Broncano en RTVE: Cae a un mínimo de temporada y firma su tercer peor dato histórico

Este miércoles 24 de junio, 'La Revuelta' de David Broncano vivió su peor noche de la temporada en el access de La 1 de RTVE con un 8,1% de cuota de pantalla y 880.000 espectadores de media durante la entrevista al poeta y dramaturgo Fernando Arrabal.

Se trata de mínimo en el curso en seguimiento y de la segunda entrega menos vista de todo su recorrido en TVE si tenemos en cuenta los datos de su franja de emisión original. Por debajo, tan solo se sitúa el programa que albergó la entrevista a la actriz Ingrid García-Jonson el pasado 9 de julio de 2025. Entonces, anotó un 7,3% y 842.000 espectadores.

Además, hablamos de la segunda peor cuota para 'La Revuelta' de la presente temporada y de la tercera más baja de toda su historia. Por delante solo se colocan la emisión anteriormente citada y la que contó con el cantante Antonio Carmona. Ofrecida el 15 de abril de 2026, se quedó en un 8%.

#LaRevueltaTVE en @la1_tve en su horario habitual firma un 8.1% de share y una media de 880.000 espectadores



⚡️ Más de 3.5 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/lancEgRGRU — Dos30' (@Dos30TV) June 25, 2026

Con todo, el espacio comandado por David Broncano obtuvo un rendimiento notablemente inferior a La 1 de TVE, que en el cómputo global de la jornada de este miércoles promedió un 12% de share. Es decir, registró casi cuatro puntos menos.

En cuanto a la competencia, la más inmediata, hay que destacar que Antena 3 ('El Tiempo' + 'El Hormiguero') le superó en 5,2 puntos (13,3%) en coincidencia. No obstante, Broncano sí que logró imponerse a Telecinco en casi un punto, pues con 'First Dates' rondó el 7,2% en ese mismo tramo horario (21:46-23:09).

Este fuerte desplome de 'La Revuelta', que hace saltar las alarmas en RTVE, se debe en gran parte al mareo en la programación de La 1. El Mundial FIFA 2026 está alterando el ritmo de emisión del programa, con suspensiones o cambios de franja constantes en las últimas semanas que parecen estar pasando una seria factura.