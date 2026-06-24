Un invitado de 'Y ahora Sonsoles' señala al programa minutos después de su aparición por lo visto en pantalla: "Necesitan carnaza"

'Y ahora Sonsoles' abordaba este martes un asunto que generaba mucho debate: ¿se deben dejar propinas en otros negocios más allá de los bares y restaurantes? Para ello, el programa de Sonsoles Ónega invitaba al plató al periodista y director de la revista Essence, Alberto Espinosa.

Antes de empezar a analizar el asunto, Sonsoles Ónega le preguntaba a varias personas del público si dejaban propina en la peluquería y la respuesta de dos señoras dejaba descolocada a la presentadora pues le contestaban que sí, que entre 5 y 15 euros.

Tras ello, Sonsoles Ónega también le preguntaba a sus colaboradores si dejaban propina en otros establecimientos y la mayoría respondían que "no" y que si acaso en un restaurante por "la inercia". "Yo estoy en contra", aseguraba María Manjavacas. "Yo también, aunque en los restaurantes si la dejo", confesaba por su parte la presentadora.

Después, Sonsoles Ónega saludaba a Alberto Espinosa, que defendía que no hay que dar propinas. "Me parece que las cosas tienen su precio y en ello va incluido que te traten bien. Encima que te pago, ¿tengo que darte las gracias por no pegarme una bofetada?", cuestionaba el invitado de 'Y ahora Sonsoles'.

Posteriormente, Alberto Espinosa utilizaba sus redes sociales para quejarse de lo que habían hecho con los rótulos del programa de Antena 3. "Acabo de estar en 'Y ahora Sonsoles' hablando de las propinas, que demuestran un sistema débil y precario, además de desiguales porque a mi por hacer bien mi trabajo no se me ocurre pedir un extra", empezaba diciendo.

"En fin, lo de los rótulos es capítulo aparte. Necesitan carnaza. A seguir con lo mío", terminaba clamando el invitado de Sonsoles Ónega. Lo hacía junto a dos capturas de su paso por el programa de Antena 3. Además cuando un seguidor le responde que no entiende por qué la cadena de Atresmedia no apuesta por un concurso en lugar del programa de Sonsoles, Alberto es muy rotundo. "A la gente le educan más los concursos que lo que hablan teledirigido", suelta sin pudor.