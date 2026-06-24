Movimiento arriesgado en la programación de RTVE: Relega 'El perro andaluz' de su horario original con su tercera emisión en La 1

Tras crecer aún más en espectadores durante su segunda cita con la audiencia el pasado jueves, 'El perro andaluz' regresa este jueves con un importante y arriesgado cambio de horario con motivo del Mundial de fútbol. Este jueves, Manu Sánchez saltará al late night de La 1 por primera vez con el partido entre Ecuador y Alemania como telonero.

Su segunda toma de contacto con la audiencia del pasado jueves 18 de junio se tradujo en un notable 15,6% de share y 1.335.000 espectadores, elevándose en cinco décimas de cuota de pantalla con respecto a su aplaudido estreno. Esta semana, 'La Revuelta' desaparece una vez más de la programación con motivo del Mundial y en lugar de ocupar el late night de La 1, cede su hueco a Manu Sánchez, que tratará de mantener sus buenas cifras de audiencia en un horario más tardío y con mucho menor consumo.

Pastora Soler, María Galiana y Xavier Sardà, los invitadas de Manu Sánchez de este jueves en 'El perro andaluz'

El tercer programa de 'El perro andaluz' que arrancará a las 00:00 horas, contará con la visita de Pastora Soler esta semana, que protagonizará un emotivo arranque de programa con una actuación especial en la que rendirá homenaje a Rocío Jurado interpretando temas como 'Qué no daría yo' o 'El punto de partida'. A su vez, la artista se sincerará sobre su trayectoria, su vinculación con el colectivo LGTBIQ+ y su paso por Eurovisión.

🤍💚 ESTE JUEVES vendrán a ladrar a 'El Perro Andaluz' by @_ManuSanchez_, y esperamos que también se diviertan...



💥¡@PastoraSoler y Xavier Sardá!💥



📺 En @La1_tve, después del Ecuador 🆚 Alemania.



¿Preparados para ladrar? 🫡🐕#MundialRTVE #ElPerroAndaluzTVE pic.twitter.com/meMS8B2r7k — El Perro Andaluz (@PerroAndaluzTVE) June 24, 2026

'El perro andaluz' contará además esta semana con el debut de María Galiana como colaboradora. La actriz, que se encuentra actualmente en el teatro con la obra 'Yo solo quiero irme a Francia', se pondrá al frente de una sección que será toda una cátedra en la que compartirá su mirada sobre la historia, la memoria, la educación, el papel de las mujeres, la salud mental, el amor y la España actual.

El tercero en aterrizar sobre el escenario de 'El perro andaluz', que se graba en directo desde el Cartuja Center CITE en Sevilla, será Xavier Sardá. El presentador y periodista visitará a Manu Sánchez esta semana para hacer un repaso de su trayectoria en televisión, la huella de 'Crónicas marcianas' en la cultura popular, los límites del humor y la actualidad política y social, pasando por su relación con Cataluña.

Así queda la programación del prime time de La 1 de TVE este jueves 25 de junio: