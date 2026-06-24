Quién es el invitado de hoy, miércoles 24 de junio en 'La Revuelta' de David Broncano, que cambia su horario en RTVE

Tras desaparecer de la programación de La 1 este martes con motivo del partido Inglaterra-Ghana, 'La Revuelta' regresa este miércoles en su horario habitual con más sorpresas. Si bien David Broncano arrancó la semana con la visita de Kira Miró, en lugar de saltar al late night del martes tras el partido del Mundial de fútbol, TVE reservó ese espacio para una nueva entrega de 'Al cielo con ella'.

La visita de la actriz de este lunes se tradujo en un 11% de share y 1.292.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' consiguió un 12,9% de share y 1.496.000 espectadores gracias a la visita de Josema Yuste, Santiago Segura, José Mota y Leo Harlem. Por su parte, 'First Dates' se conformó con un 7,7% de share y 887.000 seguidores en Telecinco.

El invitado de David Broncano de hoy en 'La Revuelta'

Pero quién visitan hoy miércoles, 24 de junio 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Àngel Llàcer, que regresará al espacio de Antena 3 para desvelar todos los detalles de 'Congelados', el nuevo concurso que conducirá durante este verano en La Sexta con concursantes famosos. Por su parte, David Broncano recibirá a Fernando Arrabal.

Así, el escritor será el protagonista del programa de David Broncano por tercera vez después de su primera visita y de que el propio humorista visitara después al propio Arrabal en su casa de París en otra entrega especial del programa de TVE.

Además, 'La Revuelta' cambiará su horario de emisión habitual, y ampliará hoy su duración de forma excepcional 30 minutos más, ocupando gran parte del prime time de La 1, debido al partido del Mundial Escocia-Brasil.

Así queda el prime time de La 1 este miércoles 24 de junio