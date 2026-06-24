'Sueños de Libertad', avance capítulo 590 del jueves 25 de junio: La muerte de Brossard sacude la serie de Antena 3

'Sueños de Libertad' atraviesa un momento importante tras el regreso de Fina (Alba Brunet), la decisión de Brossard de llevar la fábrica a Tánger y la salida de la cárcel de Nieves tras la acusación de don Agustín de haber practicado la eutanasia con el padre de Luz.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', tras presentarse borracho en el despacho en plena reunión de Andrés con Brossard, Tasio regresa a casa y Damián no da crédito ante lo que ha sido capaz su hijo. Y Brossard se presenta en casa de los De La Reina para pedir las disculpas de Tasio y termina sufriendo un ataque al corazón que provoca su muerte. Un fallecimiento que conmociona a toda la colonia.

Pablo no aguanta más y humilla públicamente a Don Agustín en la cantina al ver que sigue atacando a su mujer en presencia de toda la colonia. Después, Nieves le agradece a su marido la defensa que hizo de ella ante el párroco.

Manuela le pide a Claudia que por favor sea más amable con Paula y que comprenda la difícil situación en la que se encuentra la joven tras el despido de los De La Reina.

Marta le oculta a Fina la llamada de Bianca. Y Begoña se entera por Valentina de los rumores que circulan sobre ella y su relación con Eduardo. Después de que Gabriel se encare con ella, Beatriz trata de mostrarle su apoyo.

Tasio se despierta con resaca y descubre gracias a Andrés todo lo sucedido con Brossard en el despacho y cómo después el francés falleció en su casa. Además empieza a recordar todo lo sucedido y cómo fue él quién le quitó las pastillas para el corazón a Brossard.

Tasio en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Begoña regresaba a casa gracias a Andrés después de que el coche de Eduardo sufriera una avería tras la manipulación de Beatriz. Y tras su vuelta, Gabriel no dudaba en encarar a su mujer por pasear con un sirviente de noche. Mientras, Beatriz disfrutaba de haber conseguido sus planes.

Marta se mostraba fría con Fina y le recriminaba que esté más pendiente de decorar su nueva casa que de ella y le pedía que tenga más atención hacia ella tras mostrarle sus miedos por perder la fábrica y todo el imperio de los De La Reina.

Luz se presentaba en casa de los Salazar para despedirse de Nieves y disculparse con ella por haberle hecho pasar por ese calvario por su culpa y le aconsejaba que tenga paciencia con Miguel porque terminará entendiéndola. Y finalmente, Miguel terminaba perdonando a su madre.

Valentina le contaba a Cloe su ruptura con Andrés y la francesa le confesaba que no soporta ver a Marta con Fina. Justo entonces, Cloe recibía una llamada crucial del cliente francés interesado en la compra de La Industrial. Tras ello, Andrés se reunía con Brossard para informarle de que todo está en marcha cuando Tasio se presenta borracho y se enfrentaba al francés.

Begoña también acudía a despedirse de la doctora Borrell. Y Beatriz no dudaba en propagar el rumor de la relación de Begoña con Eduardo por la colonia.