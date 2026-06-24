Nacho Duato hace esta descripción del hermano de Pedro Sánchez en laSexta y destapa un encuentro con sus padres: "Lo están pasando fatal"

Nacho Duato volvió a visitar a Marc Giró en su programa de La Sexta, 'Cara al show'. Lo ha hecho este martes 23 de junio, y con una nueva sección, 'Nacho Ibérico'. Aunque el título no le hace demasiada gracia: "Con lo poco que me gustan los toros", reconoce, sobre todo "las banderillas, son horribles".

Nada más pisar el plató, el coreógrafo ha lanzado una advertencia: "Yo lo que digo siempre es verdad; si le sienta mal a la gente, lo siento mucho". En su opinión, "la vida hay que tomársela con un par de huevos". "Menudo eres y no quiero ningún problema legal, pero siéntete libre", le dijo Marc Giró. Y así lo hizo.

En un momento dado de la charla, el presentador recordó que, durante su última conversación, Nacho Duato había criticado muchos presidentes y políticos no pisan el teatro ni el ballet, incluido Pedro Sánchez que nunca ha ido a verle. En esto, el presidente del Gobierno difiere mucho de su familia, a la que el bailarín conoce bastante bien, tal y como confesó él mismo.

Nacho Duato sale en defensa del hermano de Pedro Sánchez

Según explicó, el padre de Sánchez fue "gerente del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música y yo tenía que ir cada dos meses a firmar papeles". Al que también conoce es al hermano del presidente, David, del que dijo: "Conocí a su hermano en Rusia, mucho antes de que Pedro Sánchez fuera secretario general del PSOE". Por eso, no dudó en salir en su defensa, negando que hubiera sido contratado por ser hermano del presidente del Gobierno.

Nacho Duato dejó claro que David "es una persona y un director de orquesta excelente". "¿Cómo lo van a enchufar para ser director de orquesta de un conservatorio de Badajoz? Si fuera del Liceo de la Ópera de París…", reflexionó el artista. Además, reveló la relación profesional que había tenido con él: "No le hace falta (que le enchufen). Habla seis idiomas y es una maravilla. A mí me hizo una pieza para un ballet".

También se refirió a los padres del líder de los socialistas, quien asegura que lo están pasando muy mal por toda situación familiar. Según contó el coreógrafo, se encontró con el padre hace poco: "Le dije que lo debían estar pasando fatal con los dos hijos y la nuera, y estaban destrozados". Y es que, tanto los padres como el hermano de Pedro Sánchez son asiduos al teatro y al ballet: "Los padres lo están pasando fatal, Daniel es extraordinario", sentenció.

Nacho Duato sí que explicó la excusa que le puso en una ocasión Felipe González para no ir a ver su espectáculo: "Me dijo 'Nacho es que si voy al ballet te fastidio, porque tienen que mandar perros para mirar las alcantarillas, tiene que haber guardaespaldas, es un lío, es mejor que no vaya'. Pero eso es una milonga", cree el coreógrafo.