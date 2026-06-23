'Cara al show', el programa de Marc Giró en La Sexta, anuncia a sus invitados de hoy y suma un nuevo colaborador este martes

Si bien Henar Álvarez no faltará a su cita con 'Al cielo con ella' este martes 23 de junio, su guerra por la audiencia con 'Cara al show' se verá pausada una semana más ante su salto al late night de La 1. Sin embargo, Marc Giró se ha rearmado de cara a la difícil tarea de esta semana: competir contra el encuentro Inglaterra-Ghana que La 1 de TVE retransmitirá como parte del Mundial de fútbol.

Con la retirada total de 'La Revuelta' de la programación de este martes con motivo del encuentro deportivo, 'Al cielo con ella' será el espacio que salte al late night, comenzando su nueva entrega a las 00:00 horas en La 1 con Ester Expósito y Juan Dávila como invitados, tras una semana en la que causó baja en su guerra de audiencias habitual contra el espacio de La Sexta.

Héctor Bellerín y Jorge Drexler, los invitados de este martes 23 de junio de Marc Giró en 'Cara al show'

Por su parte, Marc Giró recibirá esta semana a Héctor Bellerín, que visita por primera vez 'Cara al show' para hacer un repaso de su extraordinaria trayectoria en el mundo del fútbol, su importante papel como figura que ha roto moldes dentro y fuera del campo y cómo ha logrado destacar en su campo por su personalidad única alejada de los clichés más repetidos del deportista masculino tradicional.

✨Mañana MARTES en #CaraAlShow con Marc Giró:



Héctor Bellerín, Jorge Drexler y Nacho Duato



📍MARTES a las 23:00 en @laSextaTV y en @atresplayer pic.twitter.com/1QwjE6Y5QN — ✨🕺🏼 Cara al Show con Marc Giró 🦩✨ (@caraalshow) June 22, 2026

El segundo en pasar por el sofá del catalán será Jorge Drexler, aclamado músico ganador de diecisiete premios Grammy, un Goya y un Oscar que también visita en el espacio de La Sexta por primera vez para sincerarse sobre su prolífica carrera en el mundo de la música. Además, el intérprete protagonizará una versión acústica en directo del popular tema de Bad Bunny 'Yo perreo sola'.

Nacho Duato se estrena con su propia sección

Y una semana después de utilizar su visita a 'Cara al show' para sincerarse sobre algunos de los episodios más crudos y desgarradores de su juventud, Nacho Duato vuelve al plató de Marc Giró para estrenarse como colaborador. El bailarín debutará este martes con una nueva sección centrada en abordar el vínculo existente entre la cultura y la política.