Mediaset no emitirá la docuserie en homenaje a Mila Ximénez en su plataforma Infinity ni en ninguno de sus canales

Este 23 de junio se han cumplido cinco años de la muerte de Mila Ximénez, quien fuera uno de los rostros emblemáticos del mundo del corazón y de 'Sálvame'. Una figura que fue imprescindible en Mediaset durante muchos años y que, según Poco Pasa TV, se pretende homenajear con una serie documental en la que participarán algunos de sus compañeros y amigos.

La información publicada apunta a que el grupo de comunicación prepara un proyecto audiovisual dedicado a hablar y analizar la vida de Mila Ximénez y destinado a emitirse en Mediaset Infinity tal y como ha avanzado la citada cuenta de X e Instagram.

Una serie documental producida por Womack Studios ('Olivia', 'Matar a Mario Conde', Camarón: de la isla al mito') y dirigida por Yusan Acha ('¡Qué tiempo tan feliz!') en colaboración con "el área digital de Mediaset" según Poco Pasa TV.

Sin embargo, El Televisero ha podido saber que no es cierto que se vaya emitir tal proyecto; ni en la plataforma Infinity ni en ningún otro canal de la compañía. Y no se debe a un cambio de última hora en la hoja de ruta, pues este portal ha verificado también que nunca estuvo contemplado que el producto fuera para Mediaset.

Así, está por ver dónde encontrará hueco esta docuserie de Womack Studios que, coincidiendo con el quinto aniversario de la muerte de la que fuera colaboradora de 'Sálvame', estará centrada en repasar, a lo largo de varios episodios, la vida de una mujer adelantada a su tiempo: desde su infancia y sus años en Marbella junto a Manolo Santana hasta sus últimos días en el programa que presentaba Jorge Javier Vázquez.

En el proyecto participarán algunos rostros como Terelu Campos, Belén Rodríguez o Antonio Rossi, tres de los rostros que siguen ligados a Mediaset. En este sentido, se echaría en falta a otros nombres como Belén Esteban, Kiko Hernández o Kiko Matamoros, que durante años compartieron mesa con la colaboradora y que formaron parte de sus últimos años de vida como compañeros y amigos.