Mediaset lo tiene todo listo para el inminente regreso de 'La Isla de las Tentaciones' a Telecinco. Con la fecha de estreno de su décima temporada aún bajo secreto, el grupo ha puesto fecha al primer programa especial en el que desvelarán la identidad de los solteros y solteras que pondrán a prueba el amor de las cinco nuevas parejas. Será a través de dos entregas ofrecidas de forma gratuita a través de Mediaset Infinity.

"Cinco nuevas parejas aguardan para poner a prueba su relación, sus dudas y sus sentimientos. Para ello, han superado un complicado y numeroso casting del que solo 50 parejas han conseguido llegar a la prueba final... La más personal y complicada", comienza explicando Sandra Barneda en la última promo lanzada por Mediaset, en la que muestra de cerca a los posibles protagonistas de esta nueva edición.

'La isla de las tentaciones 10' desvelará la identidad de sus protagonistas a través de dos entregas gratuitas en Mediaset Infinity

Sin embargo, la identidad de los que serán los grandes protagonistas de 'La isla de las tentaciones 10' será el plato fuerte antes de su estreno en Telecinco. "Antes de desvelar el gran secreto de las parejas, es momento de descubrir a los que van a poner cara al más temido de sus enemigos: la tentación", anuncia la presentadora mientras el clip muestra a algunos de los solteros y solteras que se han presentado al casting este año.

💥 Muy pronto comienza la décima temporada de @islatentaciones y, para calentar motores, este viernes, 27 de marzo, a partir de las 9:00H, descubre a los solteros y a las solteras en el primer programa de #RumboALasTentaciones en #MediasetInfinity ♾ https://t.co/uFDLJpkL9L pic.twitter.com/QlFzGG27YS — Mediaset Infinity (@MedInfinityES) March 24, 2026

"Nuestros solteros y solteras ya lo tienen todo preparado para poner rumbo a 'La isla de las tentaciones' en busca del amor", resuelve Barneda para finalizar el anuncio de la primera entrega de 'Rumbo a La isla de las tentaciones', que llegará a Mediaset Infinity este viernes 27 de marzo a partir de las 9:00 horas, que servirá como presentación oficial de los tentadores y tentadoras que en cada villa tendrán que llevar a los protagonistas de esta edición hasta el límite.

Más adelante, según ha confirmado el grupo de Fuencarral, tendrá lugar una segunda emisión, sin fecha aún anunciada, en la que se desvelará quiénes son las cinco parejas protagonistas que ya se dejaron entrever en una de las últimas promos del reality. Este segundo especial mostrará su viaje hasta República Dominicana, hará un repaso de sus entornos familiares y los consejos que estos dan a la pareja de cara a la prueba de amor más dura de la televisión.