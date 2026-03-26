Mediaset confirma la renovación de 'El Marqués' por una 2ª temporada con seis fichajes, de 'Los Serrano' a '7 vidas'

Mediaset España ha sorprendido este jueves al anunciar que la serie 'El Marqués', que fue todo un éxito de audiencia en 2024, contará con una segunda temporada con José Pastor al frente del reparto dando de nuevo vida a Onofre Romera.

La ficción pasará a llamarse ahora 'El Marqués 1985'. La gran novedad es que esta nueva tanda de episodios contará con la participación de Prime Video, que será donde se pueda ver la ficción. Por ahora, el grupo no hace referencia a si se emitirá posteriormente en abierto en Telecinco.

Esta segunda entrega está ambientada en los años 80 y sitúa de nuevo al periodista Onofre Romera, protagonista de la primera temporada, en el centro de una investigación criminal marcada por la delincuencia, la corrupción policial y las tensiones sociales de aquella época.

Así, 'El Marqués 1985' girará en torno a la desaparición de Santiago Corella ‘El Nani’, un suceso que conmocionó a la sociedad española de la época y que curiosamente también será llevada a la televisión de la mano de HBO Max con su nuevo proyecto liderado por Domingo Corral (ex Movistar Plus+) y bajo la dirección de Alberto Rodríguez ('Anatomía de un instante').

Junto a José Pastor, también se mantendrá en el elenco la actriz Cinta Ramírez (Chelo Mayor Fuentes). A ellos se sumarán seis nuevos fichajes encabezados por Fran Perea ('Los Serrano'), Gonzalo de Castro ('7 vidas'), Jorge Usón ('Su majestad'), Pablo Louazel ('Menudas piezas', 'La caza. Irati') Carlos Librado 'Nene' ('Barrio Esperanza') y Vito Rogado ('Padre no hay más que uno, la serie'), entre otros intérpretes.

Dirigida por José Ramón Ayerra y creada por Ignacio Del Moral, David Planell, Begoña Álvarez y Abel Alfonso, 'El Marqués, 1985' es una producción de Kaixo Unicorn, la nueva filial navarra de Unicorn Content creada con el objetivo de impulsar la producción de ficción y otros proyectos audiovisuales, apostando por el talento local y por una mirada descentralizada desde el norte de España.

Así será 'El Marqués, 1985'

Tras el éxito de su primera entrega, la serie retoma la historia de Onofre Romera (José Pastor), el joven periodista que ahora se ha consolidado en Madrid como reportero de sucesos en la revista Impresión. Allí todos le llaman ‘Marqués’, un apodo nacido del artículo sobre aquellos asesinatos de Los Galindos que nunca llegó a publicarse, pero que le abrió las puertas del oficio.

Decidido a demostrar el valor del periodismo de investigación, Onofre comienza a indagar en la desaparición de ‘El Nani’, un nuevo caso que podría lanzar por fin su carrera y que sirve de punto de partida para esta nueva temporada, inspirada en hechos reales aunque con personajes y situaciones ficcionados.